A Javier Báez no le fue muy bien en la atípica y acortada temporada 2020 de las Grandes Ligas. Tampoco a su equipo de los Cubs de Chicago.

El campo corto puertorriqueño lamentó el viernes la eliminación de la novena, campeona de la División Central, en dos partidos contra los Marlins de Miami en la serie de comodines de la Liga Nacional. Chicago apenas pudo anotar una sola vez en 18 entradas. Perdieron el primer encuentro 5-1 el miércoles y fueron blanqueados 2-0 para Miami ganar su primera serie de postemporada en 17 años.

El abridor Yu Darvish, candidato al premio Cy Young e la Nacional asumió la derrota el viernes al permitir solo dos carreras y cinco hits en seis entradas y dos tercios. El cuatro veces All-Star ponchó a seis y caminó a dos en su primera aparición en los playoffs desde el séptimo de la Serie Mundial 2017, cuando fue noqueado al lanzar temprano por los Dodgers en una derrota ante los Astros de Houston.

Si bien Darvish ofreció una buena salida, los Cubs, quienes se ubicaron entre los peores en las Mayores en promedio de bate colectivo con .220, no pudieron poner en marcha su ofensiva. Consiguieron solo cinco hits después de pegar cuatro en el primer encuentro.

“Siento que competimos contra el otro equipo y nosotros mismos", dijo Báez luego del revés.

“No pudimos calentarnos. No pudimos competir y no salió como queríamos. No jugamos la mitad de la temporada y para mí la segunda parte es muy importante. Puedes hacer que tu primera mitad desaparezca”, agregó.

Chicago bateó de 27-3 (.111) con corredores en posición de notar durante la serie. Báez, así como Kris Bryant y Anthony Rizzo se combinaron para irse de 12-0 el viernes y finalizaron la serie de 24-1.

Ese trío de jugadores ha conectado de 142-19 (.134) con 52 ponches y seis boletos en la postemporada desde que Chicago consiguió el título de la Serie Mundial de 2016. En ese periodo, los Cubs han perdido nueve de 13 duelos de playoffs.

Báez, por su parte, terminó la temporada con promedio de .203 con ocho cuadrangulares y 24 carreras impulsadas en la campaña de 60 juegos, acortada debido a la pandemia del COVID-19. Con el guante lució en el campo corto y posiblemente sea finalista para el Guanto de Oro en la Liga Nacional.

Con su regreso a los playoffs después de perderse la acción de octubre el año pasado, los Cubs entran a otro largo invierno sobre la reconstrucción del equipo que comenzó con la contratación del dirigente David Ross.

Báez, de 27 años, comenzó conversaciones con Chicago para extender su contrato antes de la pademia. El bayamonés es agente libre en 2020.

“Siento que todos los jugadores que pasan por esta organización no quieren irse ... Espero no dejar esta ciudad en toda mi carrera. Pero cualquier cosa puede pasar. Ojalá me quede aquí toda mi carrera”, dijo Báez sobre su futuro.