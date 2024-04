José Berríos con sólido inicio de temporada en las Grandes Ligas: “Está demostrando por qué es uno de los mejores lanzadores”

“Esta noche fue una noche en la que no tuve mi mejor material, pero aun así pude salir y competir”, dijo Berríos al sitio de internet de los Blue Jays en MLB.com. “Mantuve el partido 1-0. Creo que mi ‘slurve’ estaba funcionando bastante bien. Ese es el lanzamiento que me ayudó toda la noche porque no sentía que tuviera el poder. No sentí que fuera explosivo al final, pero tenía en mente competir e intentar hacer mis lanzamientos”.