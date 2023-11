José Berríos aprueba la decisión tomada por Javier Báez para quedarse en Detroit.

Esta semana transcendió que el campocorto titular de los Tigers retornaría a la organización luego de rechazar una opción que le permitía salirse de su contrato que firmó hace dos años por seis campañas y $140 millones. La decisión no ha sido hecha oficial por la novena.

Tras dos años para el olvido en Detroit, Báez podía volver a la agencia libre en busca de un nuevo pacto en un equipo ganador por menos dinero.

Berríos, quien es íntimo amigo de “El Mago” debido a que sus respectivas esposas son hermanas, no ha podido tener mucha comunicación durante el receso, con su compañero de equipo en el “Team Rubio”.

Sin embargo, al ver las circunstancias que rodean la carrera de Báez, el abridor de los Blue Jays de Toronto entiende que era un riesgo dejar $98 millones en la mesa.

“El béisbol es un deporte que nos divierte y apasiona pero los jefes lo ven como un negocio. Entendemos el negocio. Obviamente, no ha tenido unos buenos dos años así que no era recomendable salirse del contrato”, opinó Berríos.

Báez, de 30 años, tuvo sus peores números ofensivos de temporada regular de su carrera desde su tercer año con los Cubs de Chicago en 2016.

En 2023, registró promedio de .222 con apenas nueve cuadrangulares y 59 carreras remolcadas en 136 partidos. En el siore, cometió 19 errores, la mayor cantidad desde los 26 que tuvo el año pasado con los mismos Tigers.

Para Berríos, decidir permanecer en Detroit debe ser tomado como una oportunidad de resurgimiento para Báez. En el peor de los casos, estaría la opción de ser cambiado en el futuro a un equipo ganador.

“Es cuestión de que ahora haga lo que sabe hacer. Que sea el mismo Javy Báez que lo llevó a tener ese contrato. En el paso de los años, o lleva a ese equipo a ganar o el equipo puede tomar en consideración cambiarlo a un equipo competitivo”, analizó Berríos.

“Quedarse con ese contrato no lo perjudica. Al contrario. Está en él ser el Javier Báez que conocemos. Si el equipo no compite, puede ser cambiado a un equipo contendor. Javy no sale perdiendo de ninguna manera en este contrato”, apuntó.

Báez ganó la Serie Mundial con los Cubs en 2016, brillando en la postemporada al ser galardonado con el premio de Jugador Más Valioso de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, compartido con el lanzador Jon Lester.

En 2018, fue finalista al MVP de la Liga Nacional al registrar 111 carreras remolcadas, líder de la campaña, más 34 jonrones con un promedio de .290.

Ganador de Guante de Oro y Bate de Plata, el dos veces Jugador Todos-Estrellas fue cambiado en 2021 a los Mets de Nueva York durante la fecha límite de canjes antes de firmar con los Tigers en la agencia libre.