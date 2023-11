Cuando la capitana de la Selección Nacional femenina de sóftbol Karla Claudio hizo un llamado público para que ayudaran al combinado a conseguir un uniforme de práctica, una de las personas que respondió de manera inmediata fue el lanzador puertorriqueño de los Blue Jays de Toronto, José “La Makina” Berríos.

A través de la fundación que lleva su nombre, el pelotero bayamonés le consiguió -no solo los atuendos que pedía la veterana primera base- sino también que les consiguió toda la vestimenta que lucieron durante los partidos en los Juegos Panamericanos Santiago 2023, las zapatillas que usaron en las prácticas y ganchos para tres jugadoras que entraron al equipo cerca de la fecha de la celebración de la justa continental.

“José nos compró toda la ropa que nos pusimos en Chile (en los Juegos Panamericanos). La ropa de práctica, el uniforme nuevo... Las cosas que nos hacían falta”, declaró la jugadora en entrevista con El Nuevo Día.

PUBLICIDAD

“No me atreví a pedirle más porque fue una compra bastante grande, y ellos desde el primer día se pusieron a disposición de nosotras. Y sí, gracias a Dios, de verdad que ha sido una bendición porque si ellos no nos hacían el acercamiento, pues no sabíamos qué iba a pasar”.

De hecho, el abridor de los Blue Jays compartió el lunes un video en su cuenta de Instagram en el que Claudio les presenta a Berríos a las otras jugadoras del combinado patrio y les explica toda la ayuda que les brindó con los uniformes.

Claudio reiteró que la ayuda otorgada por Berríos fue “bien importante” debido a que los Panamericanos eran la penúltima competencia que tenían en este ciclo olímpico, que cierra con las Finales de la Copa Mundial de Sóftbol Femenino que se llevarán a cabo en Italia en 2024.

Su intención era que el equipo luciera como lo que es: el número tres en el ranking mundial.

“Yo entiendo que cuando llegamos al ‘Top 3′ mundial, ahí cambia todo... Yo decía, ya no podemos llegar a los sitios vestidas todas de diferentes colores”, dijo Claudio, quien entendía que hacía un reclamo justo.

“Después de ver a Estados Unidos, después de ver a Japón... Ellas llegan todas vestidas iguales, con sus uniformes. Mismo zapato, misma ropa, del mismo color todo el mundo. Entonces yo decía que tenemos que vernos al nivel que se ven ellas”, reiteró.

En este punto hay que destacar que la Selección Nacional femenina de sóftbol ascendió de la posición número cuatro a la tres en el escalafón mundial de la Confederación Mundial de Béisbol y Sóftbol publicado en julio de 2023. Retuvo su puesto en la más reciente actualización de noviembre. Es el conjunto mejor posicionado del país.

PUBLICIDAD

Asimismo, las boricuas ganaron plata en los Panamericanos de Chile y revalidaron como campeonas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023.

Claudio señaló que los logros que se ven hoy día son producto de un trabajo de 15 años, en el que jugadoras como ella y Aleimalee López han estado presentes.

Conforme con la ayuda del Copur

La inicialista recordó que la petición pública de uniformes de práctica fue hecha en agosto, de cara a los Panamericanos.

En ese momento no imaginó que la misma generaría una discusión pública que salpicaría al Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur) y a la presidenta Sara Rosario.

Sobre este particular, Claudio reconoció que el Copur ha cumplido con las cosas que les corresponden.

“El Comité Olímpico ha hecho su trabajo en cuanto a lo que le toca. El Comité nos vuela, nos da las dietas, el hotel, transportación... O sea lo que les toca a ellos”, puntualizó.

Puerto Rico durante la ceremonia de premiación en los Juegos Panamericanos. (DIEGO ALVUJAR/SANTIAGO 2023 via PHOTOSPORT)

En cuanto a la Federación de Sóftbol de Puerto Rico, dijo que cuando se reunió con el presidente Tommy Velázquez, este les dijo que si se lo hubieran pedido, él hubiera buscado la manera de conseguirles los uniformes.

Agregó que ella entiende que hay selecciones juveniles que también necesitan ayuda, pero cree que el equipo adulto no debería tener la necesidad de pedir.

“Nosotros sentimos como que no tenemos que pedir lo básico. Para nosotros lo básico es un uniforme de práctica, unos ganchos, unos zapatos, esas cosas. Cuando uno juega acá profesionalmente, la gente te recibe con esas cosas”, apuntó.

PUBLICIDAD

“Me molesta tener que pedir por lo esencial, por lo básico”, recalcó.

Un deseo de mayor transparencia

A preguntas de este medio en torno a sí conocen cómo se manejan las finanzas del ente federativo, dijo que no, aunque es algo que le gustaría conocer.

“Mira, esa es la pregunta, nosotros no sabemos cuánto dinero le llega. Como dije, ellos también tienen que costear a la selección Sub-15, tenemos selección Sub-18. Puede ser que recibamos bien poquitos fondos, pero eso es lo que no sabemos”, apuntó.

“Me encantaría poder decirles a ellos que nos expliquen un poquito más de la situación, pero tengo que reconocer que al final del día nosotros somos jugadoras, no somos parte de la directiva ni de la administración”, sostuvo Claudio.