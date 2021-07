Días después de haber experimentado la mejor actuación de su joven carrera en el béisbol organizado, el cotizado prospecto puertorriqueño, José Miranda, tuvo una forma muy simpática de describir su desempeño en la noche de su debut en el circuito Triple A con el equipo St. Paul’s de la organización de los Twins de Minnesota.

“Esa noche vi la pelota como una bola de baloncesto”, dijo riendo Miranda a El Nuevo Día al describir lo claro que estuvo viendo los lanzamientos el martes en la noche.

Miranda, uno de los principales prospectos de la organización de los Twins, fue ascendido el martes a su filial Triple A donde tuvo una actuación de ensueño.

Coincidiendo con su cumpleaños número 23, el antesalista manatieño bateó de 6-5 con tres jonrones -uno con las bases llenas- remolcó seis vueltas y anotó cuatro en la victoria de St. Paul’s 15-4 ante Omaha.

“Definitivamente fue la mejor noche de mi vida, de mi carrera. A veces uno sueña cosas y te dices: ‘contra, si pasara esto, o imagínate esto. Yo lo hice, pude hacer realidad eso de pegar en una noche cinco hits, tres jonrones en mi debut en Triple A y en mi cumpleaños. Es como para no creerlo”.

PUBLICIDAD

Miranda estaba registrando una espectacular actuación en la filial Doble A (.345, 13 jonrones y 48 remolcadas) cuando recibió el ascenso a Triple A precisamente el día de su cumpleaños.

El boricua no perdió tiempo para dar por sentado su calidad como jugador y se disparó una actuación pocas veces vista en el béisbol.

“Todos mis compañeros me dijeron que eso había sido increíble y que era de película. Qué clase de bateador, qué clase de bienvenida”, recordó el egresado de la Leadership Christian Academy de Guaynabo.

Reclamado por los Twins en la segunda ronda del sorteo del 2016, Miranda indicó que nunca había tenido un partido de tres jonrones en su carrera, aunque sí había pegado en una ocasión cinco imparables. Este fue su cuarto grand slam.

“Tuve el turno para batear de 6-6 y le di duro para el siore” dijo de su última aparición al bate.

Miranda, quien en su segundo partido en este nuevo nivel (el miércoles) se fue de 5-1, no desea anticiparse en pensar que su brinco a las Mayores pudiera estar relativamente cerca.

El boricua prefiere esperar con paciencia y aprovechar al máximo la experiencia de jugar en este nivel.

“Lo veo bien cercano”, admitió el jugador de 6′2″ de estatura.

“Es la meta mía y de todos los que jugamos en las Menores: llegar al ‘big show’. En mi caso me siento más cercano que nunca. Me siento bien físicamente. Mi juego lo siento mejor que nunca ahora mismo. Siento que si sigo con este ritmo en lo que resta de temporada y me mantengo saludable tengo un buen chance de poder terminar allá arriba quizás hasta antes de septiembre”, dijo.

PUBLICIDAD

“De hecho, me lo han dicho. Uno obviamemte no quiere apresurar las cosas. Pero me han mencionado eso. Cualquier cosa puede pasar. Literalmente, el parque me queda a 15 minutos de aquí”.

Entrando a la segunda mitad de la temporada, no se proyecta que los Twins vayan a estar en carrera por la primera posición de la División Central y son escasas las oportunidades de que aspiren a uno de los puestos de comodín.

“ En mi caso me siento más cercano que nunca. Me siento bien físicamente. Mi juego lo siento mejor que nunca ahora mismo. Siento que si sigo con este ritmo en lo que resta de temporada y me mantengo saludable tengo un buen chance de poder terminar allá arriba quizás hasta antes de septiembre ” José Miranda / prospecto de los Twins de Minnesota

Así las cosas, los Twins podrían comenzar pronto un proceso de limpieza donde jugadores jóvenes como Miranda podrían salir beneficiados. El experimentado Josh Donaldson es el antesalista del equipo.

“Sí, es cierto. Pero yo estoy tratando de pensar lo menos posible en eso. Uno tiene que pensar en tu juego y cómo estoy produciendo. Mi mentalidad es seguir produciendo. Es como ellos nos dicen a nosotros: es controlar lo que uno puede controlar. Lo que yo puedo hacer es jugar duro todas las noches”.

Miranda pertenece en el béisbol invernal a los Criollos de Caguas. En la pasada campaña capturó el premio de Novato del Año de la Liga de Béisbol Roberto Clemente.