Josué Espada: cómo es su vida en Houston y su encomienda de extender la mano a la comunidad

No solo por el hecho de ser la persona elegida a liderar un millonario proyecto con un denominador común, que no es otro que la Serie Mundial , sino porque en el trayecto debe desempeñar un sinnúmero de otros roles. Entre ellos; entrenar, así como dar la cara a la prensa antes, durante y después de los 162 juegos de la temporada regular.

“Pero en general, siempre me mantengo ocupado. Cuando no estoy con los Astros, siempre saco tiempo para compartir con ellas. Me gusta hacer también trabajo en la comunidad. Con esta oportunidad que tengo de dirigir, siempre saco tiempo para la gente que me ha ayudado a estar aquí. El trabajo con la comunidad siempre es importante por eso mismo”, sostuvo el carolinense.