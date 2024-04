La creciente comunidad boricua en Houston busca consolidar su propósito: “Queremos crear un sentido de barrio puertorriqueño”

Amplia presencia de militares

Aunque no puede identificarse un vecindario boricua en la zona, muchos se ubican en comunidades como Katy, Clear Lake (que atrae a empleados de la NASA ), Cypress, Springs y Woodlands , según la experiencia de la agente de bienes raíces Kariliz Pérez .

La comunidad se organiza

“Queremos crear un sentido de barrio puertorriqueño, puesto que Houston es muy inmenso y los puertorriqueños no están en una sola área”, afirmó Román, al señalar que quieren abogar por asuntos como el alto costo en los medicamentos, el aumento en las tasas tributarias locales, la libre determinación y soberanía alimentaria de Puerto Rico.

Román detalló que han estado en el proceso de crear alianzas, por ejemplo con MECA –cuyo nombre oficial es “Multicultural Education and Counseling Through the Arts”, considerada la organización latina más antigua de Houston– y la coalición Power4PuertoRico.