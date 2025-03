“Les ayuda en su desarrollo. A veces tienes que sacar a los jóvenes de su zona de confort, lejos de lo que están acostumbrados a hacer. Y en Puerto Rico tienes que arreglártelas . Tiene menos acceso a la tecnología y tienes que confiar en las sensaciones y en dirigentes con los que nunca has trabajado antes. Y, culturalmente, tienes que conocer gente”, describió Espada.

“Créanme. Ayuda. He jugado y he dirigido en Puerto Rico y cuando regresas (a Estados Unidos) lo haces con una perspectiva distinta en cuanto a cómo prepararte para una temporada. Y creo que (Puerto Rico) he beneficiado a esos peloteros”, afirmó.