Aunque reconoce la severidad de lo sucedido, el ‘utility’ puertorriqueño Enrique “Kike” Hernández no culpa al antesalista de los Dodgers, Justin Turner, por salir a celebrar con el equipo la conquista de la Serie Mundial el pasado martes en el Globe Live Field, horas después de confirmarse que había dado positivo a COVID-19.

Las Grandes Ligas abrió una investigación sobre los sucesos, expresando en el comunicado de prensa que Turner violó el protocolo salubrista de la postemporada e hizo caso omiso a las órdenes del personal de seguridad, cuando se ordenó a que se aislara luego de ser removido en la séptima entrada en el sexto partido del Clásico de Otoño ante los Rays de Tampa Bay. Los Dodgers ganaron el partido 3-1 y su primer cetro desde el 1988.

Fue el primer caso positivo en la liga en 54 días luego de celebrar la postemporada en un formato de ´burbuja´. Solo hubo público limitado en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional y en la Serie Mundial.

El resultado del informe de la Oficina del Comisionado podría resultar en una suspensión o multa.

Para Hernández, la euforia de la celebración por ganar el cetro- el primero en 32 años de Los Ángeles- fue tanta que percatarse de lo acontecido con su compañero de equipo parecía surreal.

“Todo pasó bien rápido. Lo sacaron del juego y nadie sabía si era un positivo real. Nadie sabía nada”, dijo Hernández vía telefónica a El Nuevo Día a tres días de la coronación de los Dodgers.

“Justin Turner es como quien dice el capitán del equipo. Fue un poco raro celebrar y no verlo allá afuera. Cuando él salió, yo diría que todo el mundo se puso alegre. Hubo gente que se preocupó, pero, en el calor del momento, sin saber bien lo que pasaba, se alegraron de verlo fuera. Al final del día, el tipo se merecía tocar ese trofeo ya que lleva años siendo el líder del equipo, siendo de Los Ángeles, creciendo como fanático de los Dodgers. Formar parte de esta franquicia en su casa y ganar una Serie Mundial, sería difícil ponerse en sus zapatos. Yo no lo culpo por lo que hizo. Ganamos la Serie Mundial y eso se da una vez en la vida. Sé que lo del virus es serio, la realidad del caso nadie sabía lo que estaba pasando y todavía no sabemos”, relató.

Turner salió del dugout minutos después del último out con mascarilla. Se tomó una foto con el Trofeo del Comisionado en la loma del parque, y luego posó para la foto del equipo sin el cubrebocas en medio del dirigente Dave Roberts y del presidente de operaciones Andrew Friedman. Familiares de los jugadores también estaban en el terreno, incluyendo la esposa de Hernández, la actriz Mariana Vicente, embarazada del primer bebé de ambos.

“Yo vi que se quitó la mascarilla para la foto, se la puso de nuevo y lo sacaron bien rápido. Sé que, por la televisión, con las cámaras, pareció que estuvo más tiempo afuera. Pero, estando allí, todo pasó bien rápido y no se sintió ni que estuvo ni dos minutos”, recalcó.

Una fuente de The Associated Press informó que ningún otro pelotero dio positivo en las pruebas rápidas PCR realizadas el miércoles por la mañana. Sin embargo, indicó que la esposa de un jugador de los Rays sí contrajo el COVID-19.

Hernández, quien regresó a su hogar en Arizona guiando desde Los Ángeles, dijo que Turner se realizará unas pruebas en un laboratorio privado esta semana. Se realizó dos pruebas después del positivo de Turner la misma noche de la victoria. El examen molecular salió negativo.

El viernes, Hernández visitó el complejo de los campos de los entrenamientos de los Dodgers para entregar unas pruebas de saliva. El miércoles entrante, tiene otra prueba, además del sábado entrante, de acuerdo con los resultados de sus compañeros en la próxima semana.

“Hasta ahora estamos negativos y contentos en la casa”, aseguró.

Sospechas de contagio

Sobre cómo se contagió Turner, Hernández tiene sus sospechas. En el hotel donde se hospedaron los Dodgers, los empleados no se quedaban en la instalación y no se realizaban pruebas, según dijo. Además, vio a empleados de MLB hospedándose en el mismo hotel que salían a jugar golf durante las series.

“Entiendo que al final del día, que él haya dado positivo a este virus pudo ser una irresponsabilidad de MLB porque si estamos en una ‘burbuja’, ¿cómo rayos se supone que entre el virus? Según tenemos entendidos, los empleados del hotel no se quedaban allí ni se hacían pruebas. Los empleados de MLB jugaban golf en un club privado donde iban otras personas. Los jugadores no tenemos acceso al complejo de golf del hotel, pero por alguna razón MLB dejó a sus empleados jugar”, especuló.

Hernández no tuvo contacto con sus padres durante toda la Serie Mundial. Solo los pudo saludar desde las gradas.

“Nada más tenemos un positivo. No sé cómo eso pasa. Entiendo que se rompió un protocolo y no fue de nuestra parte. A nosotros nos traían la comida, el laundry, los paquetes. Hablé con Turner y me dijo que él no salía de su cuarto solo para montarse en la guagua, ir al parque, y por las mañanas a entregar las pruebas. Eran las únicas razones por las que salía. No tengo la menor idea de cómo pasó esto. En términos visuales no se vio muy bien que entrara al terreno, pero hecho de quedar campeón, no se debe desviar la atención. Ganar esto es lo más difícil que hay. Lo logramos. Da la mala pata que una simple foto está dañado mucho. Pero nada, llevo días sin parar de sonreír”, añadió.

Hernández, quien entrará a la agencia libre por primera vez en su carrera a partir del domingo, pasará la temporada de Acción de Gracias y Navidades en Arizona, debido al riesgo de viajar por el embarazo de su esposa.

“Si Dios quieres, nuestros padres puedan venir para acá cuando nos toque dar a luz”.