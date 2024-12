“Yo entiendo que la parte importante es que si hubiésemos llegado a un acuerdo de buena fe, el cual no se llegó en ningún momento, si dijeron lo contrario alguien mintió y no fui yo”, expresó Benítez, en un aparte con los medios antes del inicio del Juego de Estrellas en el Estadio Roberto Clemente Walker, en el que dominaron los importados por pizarra final de 2-0 a los locales.

“Verdaderamente, lo poquito o lo mucho que pude obtener de ellos no cumplió las expectativas de lo que nosotros queríamos hacer”, reiteró Benítez cuando se le preguntó si entendía que hubo una negociación de mala fe.

“Esto no fue algo que se inventó desde ayer. Esto es algo que yo llevo proponiendo desde el mes de febrero durante la Serie del Caribe para hacer un interliga, para hacer algo cultural. Eso es lo que lo que yo pienso y eso es lo que yo quiero regalar. No es tú por aquí y yo por allá. Pero lamentablemente yo trabajo y yo represento la liga de Puerto Rico y seguiré representándola en todo momento y ya ustedes están viendo el fruto de lo que es de lo que se puede hacer. Imagínate que se podemos hacer si nos unimos”, articuló Benítez, quien insistió que durante las últimas semanas ha estado concentrado en el evento que se realizó este domingo en Carolina por lo que no ha estado al tanto de los atrasos que ha sufrido el torneo organizado por la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM).