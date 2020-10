Arlington, Texas- El enfrentamiento de la Serie Mundial entre los Dodgers de Los Ángeles y los Rays de Tampa Bay es un encuentro poco común entre los dos mejores equipos del béisbol en la temporada por el título, y un enfrentamiento entre organizaciones con el sello de Andrew Friedman.

Friedman fue director de operaciones de béisbol de los Rays de 2004 a 2005 y luego gerente general hasta que se fue en octubre de 2014 para convertirse en presidente de operaciones de béisbol de los Dodgers.

El juego 1 de la Serie Mundial es el martes por la noche.

El retirado exjugador James Loney, un veterano de ambas organizaciones, describe a los Rays como “luchadores”.

“Siempre estábamos peleando. Pero siempre sentimos que éramos el mejor equipo”, dijo Loney. “Nunca me sentí como si hubiéramos salido superados. No nos importaba quién lanzaba. No nos importaba qué tipo de alineación tuvieran. Trajimos esa mentalidad y creo que el equipo de los Rays este año tiene eso”.

“Ambos equipos están realmente comprometidos con ganar y tratando de encontrar cualquier ventaja que puedan”, agregó Loney, quien jugó para los Dodgers de 2006-11 y con los Rays de 2013-15. “Los Rays son realmente conocidos por sus análisis y manera de enfrentar el juego, tratando de encontrar diferentes formas de vencer a los equipos duros: ¿Será un relevista lo que debemos usar en una situación quizás poco ortodoxa? Y sobre los Dodgers, pienso que comenzaron a hacer eso hacia el final de mi carrera”.

Kevin Kiermaier (39) choca con Willy Adames para celebrar una victoria de sus Tampa Bay Rays. Esta novena es una que rompe paradigmas del juego. (Jae C. Hong)

A pesar del reducido calendario y de unos playoffs ampliados, los equipos con el mejor récord en cada liga se enfrentan en la Serie Mundial por cuarta vez desde que Major League Baseball realineó cada liga en tres divisiones en el 1995.

El actual MVP de la Liga Nacional, Cody Bellinger, el recién llegado Mookie Betts y los Dodgers del mánager Dave Roberts tuvieron marca de 43-17, el mejor récord en las mayores por ocho victorias. Superaron un déficit de 3-1 en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, vencieron a Atlanta 4-3 con un jonrón de Bellinger en las postrimerías del partido vida o muerte el domingo por la noche y llegan a la Serie Mundial por tercera vez en cuatro años.

Los Rays de Kevin Cash, con un sensacional novato en Randy Arozarena y con un cuerpo de relevo de excelencia, jugaron para marca de 40-20 y encabezaron la Liga Americana por cuatro victorias. También ganaron un Juego 7, superando a Houston 4-2 en el juego decisivo de la Serie de Campeonato de la Liga Americana para alcanzar el segundo viaje a la Serie Mundial en la historia de la franquicia.

“Va a ser una serie divertida”, dijo Bellinger.

Debido a su récord superior, Los Ángeles saldrá a jugar como el equipo con ventaja de jugar como local un séptimo juego de serie, de ser necesario, en la serie que se jugará en un parque neutral en Arlington, Texas. Será el último al bate en el juego 1 y 2, y luego en el 6 y 7, de ser necesario.

El jugador de los Dodgers de Los Ángeles Corey Seager (5) se encuentra con Justin Turner en el plato tras sacudir un jonrón en un partido de estos playoffs. La novena está en su tercera Serie Mundial en cuatro años. (Ashley Landis)

“Desde el momento en que pudimos armar una temporada, una vez se ingeniaron la idea de cómo superar lo del COVID, todos esperaban que llegáramos a la Serie Mundial. Nosotros esperábamos llegar a la Serie Mundial”, dijo el puertorriqueño Kike Hernández, quien empató el séptimo juego ante los Bravos con un jonrón como bateador emergente en la sexta entrada.

Aproximadamente 11,000 fanáticos podrán presenciar la serie en el Globe Life Field, el nuevo hogar con techo retráctil de los Texas Rangers.

Corey Seager y AJ Pollock impulsan la ofensiva de Los Ángeles y Walker Buehler y Clayton Kershaw encabezan el cuerpo de lanzadores. Los Dodgers ganaron su banderín número 24 al superar a Milwaukee, San Diego y Atlanta, pero no han ganado un título desde 1988, quedando cortos con una derrota de siete juegos ante Houston en 2017 y una derrota de cinco juegos ante Boston el año siguiente.

Los Dodgers han ganado la mitad de sus banderines desde que se fueron de Brooklyn a Los Ángeles en 1957.

Tampa Bay está en la Serie Mundial por segunda vez y se encuentra entre las seis franquicias actuales que nunca han ganado el cetro junto con Colorado, Milwaukee, Texas, San Diego y Seattle. Los Rays perdieron ante Filadelfia en cinco juegos en 2008.

Mientras que los Dodgers encabezaban las ligas mayores con una nómina prorrateada de $95.6 millones al 1 de agosto, los Rays estaban en el puesto 28 con $29.3 millones, según cifras compiladas por Major League Baseball. Solo Baltimore ($ 23.8 millones) y Pittsburgh ($ 23.6 millones) tuvieron nóminas menores.

La ofensiva de Tampa Bay es mucho menos conocida por la mayoría de los fanáticos. El mejor bateador de los Rays durante la temporada fue Brandon Lowe con 14 jonrones y 37 carreras impulsadas, pero cayó a .115 (de 52-6) con dos carreras remolcadas en los playoffs. Arozarena ha sido la estrella de la postemporada, bateando .382 con siete jonrones y 10 carreras impulsadas.

El cubano Randy Arozarena reacciona luego de su cuadrangular de dos carreras en la primera entrada contra los Astros en el juego que definió el pase del equipo a la Serie Mundial. El novato cubano es una de las sensaciones del equipo. (Jae C. Hong)

El pitcheo ha sido clave, con Tyler Glasgow, Blake Snell y Charlie Morton liderando a los Rays más allá de Toronto, los Yankees de Nueva York y Houston. Tampa Bay también es conocido por adoptar un enfoque innovador del juego, empleando un personal versátil y ocasionalmente utilizando a cuatro jugadores en los bosques.

Desde que la postemporada se duplicó a ocho equipos en 1995, las únicas Serie Mundiales entre los mejores récords de temporada regular en cada liga fueron la victoria de Atlanta sobre Cleveland en 1995, la de los Yankees de Nueva York sobre los Bravos en 1998 y el triunfo de Boston sobre San Luis en 2013, todas resueltas en seis juegos.

La postemporada del béisbol sigue creciendo, expandiéndose a 10 equipos en 2012 y 16 este año, cuando la nueva pandemia de coronavirus provocó que el calendario de la temporada regular para cada equipo se redujera de los 162 juegos habituales.

Poco historial de enfrentamientos

Los Rays y los Dodgers no han jugado tanto frente a sí a lo largo de los años, solo 17 veces en total. Los Ángeles ha ganado 10 de ellos.

Loney se encuentra entre un grupo que ha jugado para ambos equipos que incluye a Carl Crawford, José Cruz Jr., Logan Forsythe, Dioner Navarro y J.P. Howell. Y comparten un jugador notorio en común: Manny Ramírez fue adquirido por los Dodgers de Boston en julio de 2008 y se quedó con ellos hasta agosto de 2010. Firmó con los Rays para la temporada 2011, pero se retiró después de cinco juegos en lugar de enfrentar una suspensión de 100 juegos por una prueba positiva a drogas de mejoramiento del rendimiento físico (esteroides).

Luego de pegar su decisivo cuadrangular de la séptima entrada, Cody Bellinger (35) celebra con su compañero de los Dodgers de Los Ángeles, Kike Hernández, quien conectó un cuadrangular solitario que empató el partido en la sexta. El equipo de los Dodgers tiene de todo, incluyendo buen pitcheo, bateo y defensa. (Eric Gay)

Tampa Bay comenzó su historial como equipo de expansión en 1998 y se transformó de los Devil Rays a simplemente los Rays para la temporada 2008, la primera después de que Stuart Sternberg compró el control del propietario fundador Vince Naimoli. Los Rays vencieron a Boston en el Juego 7 de la Serie del Campeonato de la Liga Americana en el 2008 cuando Matt Garza superó a Jon Lester en el juego decisivo. Luego Evan Longoria, Willy Aybar y Rocco Baldelli perdieron ante Filadelfia en una Serie Mundial que sigue siendo la segunda más baja vista en la televisión nacional desde que los índices de audiencia comenzaron a ser medidos en el 1968.

En un intento de convertirse más en un equipo regional, Tampa Bay trasladó una serie de tres partidos local al estadio de entrenamiento de primavera de los Bravos en Kissimmee en mayo de 2007 y otra en abril de 2008.

Los Dodgers se encuentran entre los equipos más tradicionales del béisbol, jugando en dos estadios durante la mayor parte del siglo pasado: el Ebbets Field de Brooklyn (1913-57) y el Dodger Stadium (desde 1962), con una breve parada en el Los Ángeles Memorial Coliseum de 1958 al 1961). El Dodger Stadium sigue siendo uno de los lugares más emblemáticos del béisbol, con asientos de color amarillo, naranja claro, verde espuma y azul claro, y las montañas de San Gabriel más allá de los pabellones de los jardines.

El Tropicana Field en San Petersburg es conocido por sus pasarelas que obstruyen batazos elevados y por asientos en gran parte vacíos. El estadio de béisbol fue anteriormente conocido como ek Florida Suncoast Dome (1990-93) y ThunderDome (1993-96). El equipo ha luchado sin éxito por lograr un proyecto para construir un estadio de béisbol moderno en el Al Lang Field (abandonado en 2009) e Ybor City (abandonado en 2018).