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Leones y Osos mantienen vivas sus esperanzas de postemporada en el BSN

Ponce defendió el “Pachín” Vicens contra los alicaídos Mets de Guaynabo mientras que Manatí ganó en casa contra Quebradillas

20 de junio de 2026 - 11:01 PM

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Jezreel De Jesús encabezó la ofensiva de los Leones con una sobresaliente actuación de 35 puntos, cinco rebotes y seis asistencias en la victoria sobre los Mets. (Leones Ponce)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Jezreel de Jesús anotó 35 puntos y los Leones de Ponce fortalecieron sus aspiraciones de postemporada al derrotar el viernes, 95-88, a los Mets de Guaynabo, en el auditorio Juan ‘Pachín’ Vicéns.

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El subcampeón 2025 del Baloncesto Superior Nacional (BSN) mejoró a 13-17 y aguanta la cuarta posición clasificatoria de la Conferencia B, alejándose nuevamente de los Indios de Mayagüez (11-18) por juego y medio.

Jalen Crutcher añadió 15 tantos, mientras Thomas Robinson aportó un doble-doble de 14 puntos y 14 rebotes. Jordan Murphy contribuyó con 10 unidades.

Los Mets, en cambio, continúan en picada en la Conferencia A, quintos con récord de 13-17 al perder por tercera vez consecutiva.

Los metropolitanos cayeron a dos juegos y medio detrás de los Cangrejeros de Santurce (15-14) por el cuarto encasillado.

Por los Mets, Torrey Craig encabezó la ofensiva con 20 puntos. Jaysean Paige y Maxwell Abmas aportaron 17 tantos cada uno, mientras Ysmael Romero sumó 11 unidades. Abmas sustituyó al lesionado Brandon Knight.

La derrota de Guaynabo confirmó la clasificación de los Criollos de Caguas a la postemporada. Al quinteto del Valle del Turabo se restó un triunfo tras la confiscación del choque contra los Capitanes de Arecibo.

En Manatí, los Osos (12-18) superaron, 105-94, a los Piratas de Quebradillas (9-21), sotaneros de la Conferencia B.

Manatí se colocó a tres juegos y medio del cuarto lugar de la Conferencia A cuando le quedan cuatro partidos de la fase regular.

Jameer Nelson Jr. lideró los Osos con 27 puntos.

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Osos de ManatíLeones de PoncePiratas de QuebradillasMets de GuaynaboBSN
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