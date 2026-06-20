Leones y Osos mantienen vivas sus esperanzas de postemporada en el BSN

Jezreel de Jesús anotó 35 puntos y los Leones de Ponce fortalecieron sus aspiraciones de postemporada al derrotar el viernes, 95-88, a los Mets de Guaynabo, en el auditorio Juan ‘Pachín’ Vicéns.

El subcampeón 2025 del Baloncesto Superior Nacional (BSN) mejoró a 13-17 y aguanta la cuarta posición clasificatoria de la Conferencia B, alejándose nuevamente de los Indios de Mayagüez (11-18) por juego y medio.

Jalen Crutcher añadió 15 tantos, mientras Thomas Robinson aportó un doble-doble de 14 puntos y 14 rebotes. Jordan Murphy contribuyó con 10 unidades.

Los Mets, en cambio, continúan en picada en la Conferencia A, quintos con récord de 13-17 al perder por tercera vez consecutiva.

Los metropolitanos cayeron a dos juegos y medio detrás de los Cangrejeros de Santurce (15-14) por el cuarto encasillado.

Por los Mets, Torrey Craig encabezó la ofensiva con 20 puntos. Jaysean Paige y Maxwell Abmas aportaron 17 tantos cada uno, mientras Ysmael Romero sumó 11 unidades. Abmas sustituyó al lesionado Brandon Knight.

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La derrota de Guaynabo confirmó la clasificación de los Criollos de Caguas a la postemporada. Al quinteto del Valle del Turabo se restó un triunfo tras la confiscación del choque contra los Capitanes de Arecibo.

En Manatí, los Osos (12-18) superaron, 105-94, a los Piratas de Quebradillas (9-21), sotaneros de la Conferencia B.

Manatí se colocó a tres juegos y medio del cuarto lugar de la Conferencia A cuando le quedan cuatro partidos de la fase regular.