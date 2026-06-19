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Duelo con sabor a playoffs: Gigantes y Cangrejeros pelean por el tercer lugar de la Conferencia A

Ambos equipos chocarán este sábado y lunes para cerrar su serie particular de seis encuentros

19 de junio de 2026 - 6:04 PM

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Los Cangrejeros dominan la serie particular 3-1 contra los Gigantes. (EDGARDO MEDINA MILLAN)
Jorge Figueroa Loza
Por Jorge Figueroa Loza
Periodista de Deportesjorge.figueroa@gfrmedia.com

Los Cangrejeros de Santurce completaron la primera parte de su recuperación en el torneo 2026 del Baloncesto Superior Nacional (BSN) al colocarse en posición para clasificar a la postemporada.

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La apuesta por el dirigente David Rosario ha dado resultados. Desde su llegada en sustitución de Nelson Colón, los crustáceos juegan para 8-2 y mejoraron su marca global a 15-14, la primera vez que se colocan por encima de .500 desde mediados de abril.

Con cuatro victorias consecutivas y el buen ambiente de regreso en el camerino, el conjunto capitalino ahora apunta a escalar posiciones en la Conferencia A.

Santurce recibirá el sábado a los Gigantes de Carolina-Canóvanas (16-13) y luego los visitará el lunes en una serie de dos partidos que podría catapultarlo al tercer lugar de la sección.

“Complicado porque Carolina tiene a un armador y a un centro de un tremendo respeto”, dijo Rosario sobre Tremont Waters y George Conditt IV.

“Es una de las mejores combinaciones de la liga. Tienen al dirigente del Equipo Nacional (Carlos González), buenos importados y anotadores. Es un equipo que puede ganar el campeonato. Han estado en una mejor posición y nosotros somos los que venimos desde abajo”, apuntó.

Santurce ha ganado dos partidos de la serie particular en el Coliseo Carlos Miguel Mangual. Dominan 3-1. La victoria de los Gigantes fue en el Coliseo Roberto Clemente.

“Son dos juegos difíciles, de series de postemporada. Hay que jugar bien porque ellos también necesitan ganar. Siendo ese juego el penúltimo como local (de la fase regular), tenemos que prepararnos bien ante un rvial poderoso y con artillería”, indicó Rosario.

Los Gigantes solo han ganado uno de sus últimos cuatro partidos.

Los Cangrejeros estarán en la recta final sin el base Walter Hodge Jr., apartado del equipo luego de una acusación radicada en su contra bajo el artículo 3.1 de la Ley de Violencia Doméstica.

Tampoco ha visto acción en siete partidos el base nacional Jordan Howard, fuera de la isla por razones personales.

Jordan Howard, de los Cangrejeros de Santurce, en una jugada en transición ante los Gigantes de Carolina-Canóvanas.
Jordan Howard, de los Cangrejeros de Santurce, en una jugada en transición ante los Gigantes de Carolina-Canóvanas. (Suministrada / Cangrejeros de Santurce)

“No sé si va a estar (Howard). Es un jugador que me gusta mucho después de verlo en España. Le di la bola como tirador. Hizo 20 triples en cinco juegos. Nos daba espacio para los demás y de repente lo perdemos. Cuando perdimos contra Quebradillas y Manatí lo extrañé porque es mi válvula de escape”, apuntó.

Howard promedia 13.7 puntos con porcentaje de 48.7% en tiros detrás del arco en 15 juegos.

“Lo más importante es que el equipo se ha mantenido unido, haciendo las cosas en ausencia de esos jugadores. Me han comprado la idea y diría que Santurce está en el mejor momento de la temporada. Todavía queda clasificar”, señaló.

Con los dos partidos frente a los Gigantes, Santurce tiene en calendario cinco juegos.

Los Mets de Guaynabo (13-16), están quintos, a dos juegos de la cuarta posición, también con cinco compromisos por jugar.

De ocurrir un empate en el cuarto encasillado, se jugaría un duelo de muerte súbita.

“No queremos eso. Después de 23 días complicados, venir de atrás después de estar a seis juegos de jugar sobre .500 no nos podemos dar el lujo bajo ninguna circunstancia de aspirar a un empate. Tenemos que tener la mentalidad de seguir sumando a la columna de victorias y entrar sin pensar en el resultado de ellos”, sentenció Rosario.

Los Osos de Manatí (11-18), están últimos en la Conferencia A. Están obligados a ganar los cinco partidos que restan para continuar con esperanzas de clasificación.

Los Vaqueros de Bayamón (20-11) lideran la llave, clasificados a la postemporada. Los Criollos de Caguas (18-10), en cambio, necesitan un triunfo para clasificar luego de que la liga confiscara una victoria a favor de los Capitanes.

Arecibo (17-12) y los Atléticos de San Germán (20-11) son los únicos dos equipos con pases a los playoffs en la Conferencia B hasta la fecha.

Los Santeros de Aguada (13-14) ocupan la tercera posición, seguido por los Leones de Ponce (12-17), acechados por los Indios (11-18). Quebradillas está último (9-20) pero aún con posibilidades matemáticas de colarse.

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Cangrejeros de Santurce BSNGigantes de CarolinaDavid Rosario
ACERCA DEL AUTOR
Jorge Figueroa Loza
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Santurceño de nacimiento, yabucoeño de crianza. Periodista deportivo desde 2007 con experiencia en los principales medios de prensa escrita en Puerto Rico (El Vocero, Índice, Primera Hora y El Nuevo Día). Sus...
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