Lanzador de los Yankees Carlos Rodón gana su séptima apertura consecutiva

“Sabía que este juego vendría y estaba marcado en el calendario y quería presentarme y darle a mi equipo la mejor oportunidad de ganar después de salir de aquí el año pasado por lo que pasó y no lanzar bien”, dijo Rodón. “Traté de sacarlo de la cabeza desde el principio, pero es difícil sacártelo de la cabeza. No fue sólo un comienzo. Fue la culminación de todo el 2023; no fue tan bueno, así que eso definitivamente me motivó”.