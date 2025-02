Santiago está en México -en calidad de refuerzo- con la novena de los Indios que comenzará este sábado a la medianoche (12:00 a.m.) su participación en el torneo ante los Charros de México.

Flores Galarza señaló que su organismo no guarda ninguna relación con la Prado, por lo que la participación de Santiago no se verá afectada en la Serie del Caribe ni en la liga invernal.

“Héctor Santiago no verá detenida su participación en la Serie del Caribe en Mexicali debido a que el ente (Prado) no tiene ningún tipo de relación con la liga invernal y no regula la participación de nuestros peloteros. El roster del equipo ya fue aprobado durante el Congresillo de todas las ligas caribeñas”, reaccionó Flores Galarza en un comunicado de prensa.