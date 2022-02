Nueva York — Las Grandes Ligas le pidieron a un mediador federal que intervenga en las estancadas negociaciones laborales con la Asociación de Peloteros (Mlbpa, por sus siglas en inglés), lo que probablemente retrasará el inicio de los entrenamientos de primavera.

En el día 64 de un cierre patronal, el comisionado adjunto de la MLB, Dan Halem, solicitó este jueves que el Servicio Federal de Mediación y Conciliación (FMCS, por sus siglas en inglés) interviniera en la disputa.

El sindicato de jugadores debe estar de acuerdo para que el servicio de conciliación entre en conversaciones. El sindicato se negó a comentar y se esperaba que sus abogados consultaran con los jugadores.

Hubo poco movimiento en la última sesión de negociación del martes, lo que dejó casi sin esperanzas de que los campamentos de primavera comiencen el 16 de febrero. El noveno paro laboral del béisbol, el primero desde 1995, pronto amenazará el día inaugural el 31 de marzo.

Los jugadores hicieron una nueva propuesta con pequeños cambios el martes durante la primera sesión de negociación en una semana, y la gerencia no ha respondido.

El servicio de mediación federal entró en las conversaciones de 1981 y el mediador Kenneth Moffett ayudó a llegar a un acuerdo que puso fin a una huelga de mitad de temporada después de 50 días, un paro que resultó en la cancelación de 713 juegos.

“Se hace en una pecera”, dijo Moffett a The Associated Press en 1994. “Cada declaración, cada comunicado de prensa, cualquier cosa, es para consumo público. En la mayoría de las negociaciones, no escuchas ni pío hasta que hay un acuerdo”.

Moffett sucedió a Marvin Miller como director ejecutivo de la asociación de jugadores en 1983, pero fue despedido después de 10 meses y medio. Moffett murió el pasado diciembre a los 90 años.

Después de que comenzara otra huelga el 12 de agosto de 1994 y condujera a la primera cancelación de la Serie Mundial en 90 años, el presidente Bill Clinton eligió al exsecretario de Trabajo W. J. Usery para mediar en la disputa.

Si bien Usery engatusó a las partes para que reanudaran las conversaciones, ninguna de las partes encontró productiva su presencia en lo que se ha convertido en un contrato laboral altamente técnico cuyas prácticas y efectos es difícil de comprender para las personas que no están familiarizados con este tema.

Después de que Usery llevó a ambas partes a la Casa Blanca e hizo sugerencias para un acuerdo, las posturas intransigentes de ambas partes dejaron a Clinton “exasperado”, dijo el portavoz de la Casa Blanca, Mike McCurry.

La huelga de 1994-1995 finalizó el 2 de abril, dos días después de que la Junta Nacional de Relaciones Laborales obtuviera una orden judicial de la jueza federal de distrito Sonia Sotomayor para restablecer los términos y condiciones del contrato vencido.

No se llegó a un nuevo acuerdo hasta marzo de 1997, mucho después de que Usery abandonara las conversaciones.

Gregory Goldstein fue nombrado director interino del FMCS el 22 de diciembre por el presidente Joe Biden. Mientras, el gerente ejecutivo de la división de iniciativas de agencias del de FMCS, Javier Ramírez, fue nominado por Biden para ser director el pasado 9 de junio pero no ha sido confirmado por el Senado.

El FMCS ayudó en las conversaciones durante el cierre patronal de la NFL de 2011 y el cierre patronal de la NBA de 2011, el cierre patronal de la NHL de 2012-13, las negociaciones de la Major League Soccer de 2015 con sus jugadores y las negociaciones de la MLS de 2014 con los oficiales de campo.