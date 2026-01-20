Opinión
Lo que debes saber sobre el proceso de exaltación al Salón de la Fama del béisbol

Dónde puede verse el anuncio, quiénes tienen las mayores opciones de ser escogidos y otros datos clave

20 de enero de 2026 - 11:10 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Carlos Beltrán posa para el lente de El Nuevo Día desde su residencia en Dorado del Mar.El manatieño muestra parte de la memorabilia deportiva en su hogar.Carlos Beltrán sonríe junto a su figura con el uniforme de los Mets.
1 / 15 | Lo que debes saber sobre el proceso de exaltación al Salón de la Fama del béisbol. Carlos Beltrán posa para el lente de El Nuevo Día desde su residencia en Dorado del Mar. - Carlos Rivera Giusti
Antolín Maldonado Ríos
Por Antolín Maldonado Ríos
Periodista de Deportes antolin.maldonado@gfrmedia.com

El conteo regresivo ya casi llega al final para el instante esperado por toda una base de fanáticos del béisbol puertorriqueño, en especial para los que siguieron la carrera del otrora jardinero central y bateador ambidextro manatieño Carlos Beltrán.

Este martes en la noche se anunciarán los resultados de las votaciones que decidirán si alguien más se sumará al Salón de la Fama del béisbol en Cooperstown, Nueva York, en una ceremonia que se efectuará el último fin de semana de julio.

A continuación varios detalles a tener en cuenta respecto a la elección de este ano con miras a la Clase 2026 de inmortales del béisbol.

¿Dónde podrá verse el anuncio?

MLB Network tendrá a cargo la transmisión del especial con los resultados de la votación, a partir de las 7:00 de la noche. Como ya es costumbre, habrá una serie de programas más temprano durante el día, pero la transmisión oficial para revelar los resultados será a partir de esa hora.

Además de MLB Network, también se podrá ver la transmisión por MLB.com, MLB.TV y en la aplicación móvil de MLB.

La transmisión incluirá, antes de revelarse los resultados, entrevistas en profundidad con el puertorriqueño Beltrán, con el también candidato Andruw Jones, y con Jeff Kent.

Carlos Beltrán comparte su colección más valiosa

Carlos Beltrán comparte su colección más valiosa

El exjugador reúne en su residencia las piezas más valiosas de una carrera de 20 temporadas en las Grandes Ligas

Este último ya forma parte de la Clase 2026 que será exaltada en julio, pues fue favorecido mediante la votación especial en diciembre del Comité de la Era Contemporánea del Béisbol.

¿Cómo se logra la exaltación en Cooperstown?

Para resultar favorecido para la exaltación, un exjugador debe recibir un 75% de los votos del total de la matrícula de periodistas de la Asociación de Escritores de Béisbol de Estados Unidos (BBWAA, por sus siglas en inglés). Esto es, tres cuartas partes del total de los votos, o dicho de otro modo, tres de cada cuatro votos.

En caso de que un candidato no reciba el mínimo exigido de 75% para ser exaltado un año determinado, puede continuar en la boleta de votaciones para años próximos, pero hasta un máximo de 10 ocasiones.

Un requisito para permanecer en la boleta hasta el máximo de 10 años, es recibir siempre cuando menos un 5% de los votos. Si un candidato recibe por debajo del 5%, aunque sea en su primer año de elegibilidad, queda fuera de la boleta automáticamente sin agotar el resto de los 10 años.

¿Quiénes tienen las mayores opciones de ser escogidos?

El puertorriqueño Beltrán continúa a la cabeza como el favorito para ser seleccionado en esta ocasión, que es la cuarta vez que aparece en las boletas de votaciones para el Salón de la Fama.

En 2023 recibió 181 votos para un 46.5%. Luego en 2024 obtuvo 220 votos para un 57.1%. En su tercer año ascendió a un 70.3%, al recibir 277 votos en 2025. Por apenas 19 votos no llegó al 75% requerido.

Pero en esta cuarta oportunidad luce con mayores opciones. Al menos hasta el lunes, entre unas 211 papeletas que se habían hecho públicas, Beltrán contaba con el voto en 199 de ellas, para un promisorio 89.2%. Para la misma fecha y cantidad de boletas publicadas el año pasado, Beltrán tenía 80.5%.

La familia de Carlos Beltrán honra su carrera en las Mayores

La familia de Carlos Beltrán honra su carrera en las Mayores

Su esposa Jessica y sus hijos Ivana, Kiara y Eván Carlos conversan con El Nuevo Día sobre el legado del exjugador dentro y fuera del terreno de juego.

Andruw Jones, natural de Curazao, aparece como el siguiente con las mejores opciones, con un 83.0% de los votos entre las papeletas publicas. Está en su noveno año en la boleta de votaciones de la BBWAA.

Fuera de estos dos, no hay otros candidatos que luzcan con opciones de ser seleccionados este año.

¿Cuándo será la ceremonia de exaltación?

Dos días después del anuncio de los resultados, el jueves, 22 de enero, él o los exjugadores favorecidos en la votación aparecerán en una conferencia de prensa en Nueva York. Pero, la ceremonia de exaltación, que incluye la colocación de una placa por cada jugador exaltado en el Museo del Salón de la Fama en Cooperstown, será el domingo, 26 de julio, pero incluirá otras actividades desde el incio del fin de semana.

Escucha el podcast Tiempo Extra

 

¿Cuántos puertorriqueños hay en el HOF?

Si Beltrán entra al Salón de la Fama será el sexto puertorriqueño en lograrlo. A continuación el detalle de cómo fueron escogidos los anteriores cinco, y bajo qué circunstancias.

  • Roberto Clemente - 1973 (elección especial) - Recibió un 93%, en su primer año de elegibilidad tras obviarse el periodo de espera de 5 años que deben transcurrir desde el retiro de un jugador. Primero se llevó a cabo una votación para decidir si enmendaban la regla.
  • Orlando “Peruchín” Cepeda - 1999 (elección del comité de veteranos) - Tras pasar 15 años en la boleta de la BBWAA (el máximo en su época), fue seleccionado por ese comité. No se informó el porcentaje recibido, pero el seleccionado por los comités especiales debe obtener también el 75% de los votos. Pero son solo 16 las personas que votan.
  • Roberto Alomar - 2011 (segundo año en la boleta de la BBWAA) - Recibió un 90% de los votos tras un 73.7% el año anterior.
  • Iván Rodríguez - 2017 (primer año en la boleta) - Recibió el 76% de los votos.
  • Edgar Martínez - 2019 (décimo y último año en la boleta) - Recibió el 85.4%, un año después de recibir 70.4% en su penúltima oportunidad.
Carlos Beltrán, Salón de la Fama del béisbol, Cooperstown, Mets de Nueva York, Béisbol
Antolín Maldonado Ríos
Antolín Maldonado RíosArrow Icon
Periodista con más de 30 años de experiencia en prensa escrita, especializado en reportajes de investigación y artículos de análisis, presentando la otra cara de la información deportiva. Graduado en 1994 de...
