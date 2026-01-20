Lo que debes saber sobre el proceso de exaltación al Salón de la Fama del béisbol

Carlos Beltrán posa para el lente de El Nuevo Día desde su residencia en Dorado del Mar.

Carlos Beltrán posa para el lente de El Nuevo Día desde su residencia en Dorado del Mar. - Carlos Rivera Giusti

El conteo regresivo ya casi llega al final para el instante esperado por toda una base de fanáticos del béisbol puertorriqueño, en especial para los que siguieron la carrera del otrora jardinero central y bateador ambidextro manatieño Carlos Beltrán.

Este martes en la noche se anunciarán los resultados de las votaciones que decidirán si alguien más se sumará al Salón de la Fama del béisbol en Cooperstown, Nueva York, en una ceremonia que se efectuará el último fin de semana de julio.

A continuación varios detalles a tener en cuenta respecto a la elección de este ano con miras a la Clase 2026 de inmortales del béisbol.

¿Dónde podrá verse el anuncio?

MLB Network tendrá a cargo la transmisión del especial con los resultados de la votación, a partir de las 7:00 de la noche. Como ya es costumbre, habrá una serie de programas más temprano durante el día, pero la transmisión oficial para revelar los resultados será a partir de esa hora.

Además de MLB Network, también se podrá ver la transmisión por MLB.com, MLB.TV y en la aplicación móvil de MLB.

La transmisión incluirá, antes de revelarse los resultados, entrevistas en profundidad con el puertorriqueño Beltrán, con el también candidato Andruw Jones, y con Jeff Kent.

Este último ya forma parte de la Clase 2026 que será exaltada en julio, pues fue favorecido mediante la votación especial en diciembre del Comité de la Era Contemporánea del Béisbol.

¿Cómo se logra la exaltación en Cooperstown?

Para resultar favorecido para la exaltación, un exjugador debe recibir un 75% de los votos del total de la matrícula de periodistas de la Asociación de Escritores de Béisbol de Estados Unidos (BBWAA, por sus siglas en inglés). Esto es, tres cuartas partes del total de los votos, o dicho de otro modo, tres de cada cuatro votos.

En caso de que un candidato no reciba el mínimo exigido de 75% para ser exaltado un año determinado, puede continuar en la boleta de votaciones para años próximos, pero hasta un máximo de 10 ocasiones.

Un requisito para permanecer en la boleta hasta el máximo de 10 años, es recibir siempre cuando menos un 5% de los votos. Si un candidato recibe por debajo del 5%, aunque sea en su primer año de elegibilidad, queda fuera de la boleta automáticamente sin agotar el resto de los 10 años.

¿Quiénes tienen las mayores opciones de ser escogidos?

El puertorriqueño Beltrán continúa a la cabeza como el favorito para ser seleccionado en esta ocasión, que es la cuarta vez que aparece en las boletas de votaciones para el Salón de la Fama.

En 2023 recibió 181 votos para un 46.5%. Luego en 2024 obtuvo 220 votos para un 57.1%. En su tercer año ascendió a un 70.3%, al recibir 277 votos en 2025. Por apenas 19 votos no llegó al 75% requerido.

Pero en esta cuarta oportunidad luce con mayores opciones. Al menos hasta el lunes, entre unas 211 papeletas que se habían hecho públicas, Beltrán contaba con el voto en 199 de ellas, para un promisorio 89.2%. Para la misma fecha y cantidad de boletas publicadas el año pasado, Beltrán tenía 80.5%.

Andruw Jones, natural de Curazao, aparece como el siguiente con las mejores opciones, con un 83.0% de los votos entre las papeletas publicas. Está en su noveno año en la boleta de votaciones de la BBWAA.

Fuera de estos dos, no hay otros candidatos que luzcan con opciones de ser seleccionados este año.

¿Cuándo será la ceremonia de exaltación?

Dos días después del anuncio de los resultados, el jueves, 22 de enero, él o los exjugadores favorecidos en la votación aparecerán en una conferencia de prensa en Nueva York. Pero, la ceremonia de exaltación, que incluye la colocación de una placa por cada jugador exaltado en el Museo del Salón de la Fama en Cooperstown, será el domingo, 26 de julio, pero incluirá otras actividades desde el incio del fin de semana.

¿Cuántos puertorriqueños hay en el HOF?

Si Beltrán entra al Salón de la Fama será el sexto puertorriqueño en lograrlo. A continuación el detalle de cómo fueron escogidos los anteriores cinco, y bajo qué circunstancias.