Nueva York. El jonrón que sacudió el boricua Francisco Lindor este jueves en el Día de Roberto Clemente le produjo un récord personal en carreras remolcadas en una campaña y otro en cuadrangulares para la posición que cubre en el cuadro interior en la historia de los Mets de Nueva York, en la que juega con una expectativa grande.

Usando el número 21 de Clemente en la espalda, Lindor pegó un vuelacercas de dos carreras en la victoria de los Mets 7-1 sobre los Pirates de Pittsburgh.

Con el batazo, Lindor impulsó sus carreras 93 y 94 de la temporada, lo que es un récord personal. Dejó atrás el máximo de su carrera, que era de 92 mientras jugaba con Cleveland en el 2018.

Y el jonrón fue el número 24 y representa la cantidad máxima de cuadrangulares en la historia de los Mets para un campocorto en una campaña. Dejó atrás la marca del venezolano Asdrúbal Cabrera en el 2016.

Todo lo anterior es producto de la buena salud y la consistencia, dijo el boricua, de 28 años, que atraviesa por su segunda temporada en Nueva York.

“Estoy contento porque he tenido salud y porque he ayudado al equipo a ganar bastantes juegos y de que estamos en una buena posición”, dijo Lindor, quien ha jugado en 144 de los 145 partidos de los Mets, quienes ocupan el primer lugar en la División Este de la Liga Nacional.

“Estoy teniendo una temporada buena. No me puedo quejar de la temporada. Uno trabaja para tener buenos números. Me gustaría estar en un mejor lugar. Pero estoy bien gracias a Dios”, agregó el jugador con salario de $34 millones en el 2022.

Lindor está en su primera temporada de un contrato de 10 años y $341 millones, y ha comenzado a lucir como el pelotero que los Mets esperaban de él, basado en su producción en Cleveland, en donde bateó sobre .300 y anotó sobre 100 carreras en varias temporadas, además de haber ayudado a Cleveland a llegar hasta un séptimo juego de la Serie Mundial de 2016.

Su primer año en Nueva York fue decepcionante y el público se lo dejó saber. Hasta fue abucheado. No solamente perdió la mayor cantidad de juegos (37) en una temporada de su carrera por lesión, sino que su promedio de bateo también fue el más bajo con .230.

El conjunto, además, jugó para récord negativo. Quedó a 11 juegos del liderato de la División Este y a 13 de entrar como un clasificado a la postemporada por ‘wild card’.

“Uno no quiere decir ‘estoy bien, y ya’. Quiero estar mejor en promedio, en bases robadas, en jonrones, en defender mejor, en carreras impulsadas. No quiero decir que estoy bien y luego irme de 35-0 en una semana y media”, dijo.

Al menos le complace de que ha sido más consistente este año, luego de tantos altibajos en el 2021.

“Encontré la consistencia que tanto buscaba el año pasado, cuando nunca la conseguí en un sitio diferente (Nueva York). Aprendí mucho. Muchas bajas, pocas altas. Este año, me he sentido bien. He tenido salud todo el año y me he mantenido ahí teniendo más consistencia de día a día”, dijo.