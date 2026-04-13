Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
DeportesBéisbol
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Los árbitros robot dominan… y hacen los juegos más largos

La tecnología gana protagonismo mientras los tiempos de juego muestran un leve aumento

13 de abril de 2026 - 4:39 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
José Altuve observa un 'challenge' del sistema automatizado de bolas y strikes durante un juego entre Astros y Red Sox. (Ashley Landis)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Se podría argumentar que el sistema automatizado de bolas y strikes (ABS, por sus siglas en inglés) ha sido el Jugador Más Valioso de las Grandes Ligas durante las primeras dos semanas y media de la temporada, al crear un juego dentro del juego que está produciendo ganadores, perdedores y algunos momentos dramáticos.

RELACIONADAS

Parece haber al menos una contrapartida.

Los árbitros robot podrían ser uno de los factores que están haciendo que los partidos sean un poco más largos esta primavera, con la duración de un juego de nueve entradas subiendo gradualmente hasta dos horas y 42 minutos hasta el sábado, según baseball-reference.com. Eso representa un aumento respecto de 2:38 la temporada pasada y 2:36 en 2024.

Los partidos ligeramente más largos tienen sentido. Aunque una impugnación del ABS por lo general tarda menos de 15 segundos, los pequeños retrasos en el juego pueden acumularse si se cuestionan varios lanzamientos.

Uno de los grandes logros de MLB en la última década es un paquete de reglas que debutó en 2023, que incluyó un reloj de pitcheo que acortó los partidos de manera drástica en aproximadamente 25 minutos. Aunque hubo quejas aisladas sobre los cambios, se han considerado ampliamente un éxito.

El sistema ABS podría estar haciendo una pequeña mella en ese progreso, pero la duración de los juegos sigue siendo considerablemente menor que en la era previa al reloj de pitcheo. Un partido de nueve entradas duró un promedio de 3:10 en 2021, un máximo histórico.

Tags
BéisbolGrandes LigasMLB
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 13 de abril de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: