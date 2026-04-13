Los árbitros robot dominan… y hacen los juegos más largos

Se podría argumentar que el sistema automatizado de bolas y strikes (ABS, por sus siglas en inglés) ha sido el Jugador Más Valioso de las Grandes Ligas durante las primeras dos semanas y media de la temporada, al crear un juego dentro del juego que está produciendo ganadores, perdedores y algunos momentos dramáticos.

Parece haber al menos una contrapartida.

Los árbitros robot podrían ser uno de los factores que están haciendo que los partidos sean un poco más largos esta primavera, con la duración de un juego de nueve entradas subiendo gradualmente hasta dos horas y 42 minutos hasta el sábado, según baseball-reference.com. Eso representa un aumento respecto de 2:38 la temporada pasada y 2:36 en 2024.

Los partidos ligeramente más largos tienen sentido. Aunque una impugnación del ABS por lo general tarda menos de 15 segundos, los pequeños retrasos en el juego pueden acumularse si se cuestionan varios lanzamientos.

Uno de los grandes logros de MLB en la última década es un paquete de reglas que debutó en 2023, que incluyó un reloj de pitcheo que acortó los partidos de manera drástica en aproximadamente 25 minutos. Aunque hubo quejas aisladas sobre los cambios, se han considerado ampliamente un éxito.

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