Muere Phil Garner, exjugador estelar y dirigente que llevó a Houston a su primera Serie Mundial

Houston - Phil Garner, un infielder que fue seleccionado tres veces al Juego de Estrellas y que luego dirigió a los Astros de Houston a su primera aparición en la Serie Mundial, murió. Tenía 76 años.

La familia de Garner emitió un comunicado el domingo en el que informó que Garner murió el sábado tras una batalla de más de dos años contra el cáncer de páncreas.

“Phil nunca perdió su chispa característica de vida. Era muy conocido por su amor al béisbol, que lo acompañó hasta el final”, expresó en un comunicado Ty, hijo de Garner.

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Disputó 150 juegos y registró un OPS de .800 con Pittsburgh durante la temporada de 1979, cuando los Pirates ganaron la Serie Mundial. Bateó para .417 en la barrida sobre Cincinnati en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional y conectó para .500 (12 de 24) en la Serie Mundial, mientras los Pirates se recuperaban de un déficit de 3-1 para vencer a Baltimore.

Garner integró equipos del Juego de Estrellas con Oakland en 1976 y con Pittsburgh en 1980 y 1981.

“Phil Garner fue un competidor feroz, un líder respetado y una parte muy querida de la familia de los Pirates. Sus aportes al equipo campeón de la Serie Mundial de 1979 serán para siempre parte de la historia de los Pirates. Siempre apreciamos darle la bienvenida de nuevo a Phil en Pittsburgh, y era evidente lo profundamente que esta ciudad, este equipo, sus compañeros y nuestros aficionados significaban para él.

“Será recordado no solo por la garra, la pasión y el corazón que aportó al juego, sino también por la manera en que se comportó como un hombre de familia dedicado y un miembro respetado de la comunidad del béisbol”, manifestó Bob Nutting, presidente de los Pirates, en un comunicado.

Tim Foli (izquierda) y Phil Garner, el dúo del cuadro interior del equipo campeón de la Serie Mundial de 1979 de los Pirates, asisten a una ceremonia previa al juego en la que se recordó el logro del equipo 40 años antes, previo a un partido entre Pittsburgh y los Phillies el 20 de julio de 2019. (Gene J. Puskar)

Garner bateó para .260 con 109 jonrones, 738 carreras impulsadas y 225 robos en 1,860 juegos de temporada regular, además de ser lo suficientemente versátil como para sumar más de 700 titularidades tanto en la segunda base como en la tercera.

Garner dirigió en las Grandes Ligas durante 15 años y acumuló un récord de 985-1.054 con Milwaukee (1992-99), Detroit (2000-02) y Houston (2004-07).

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“Cuando regresé a dirigir, fue la primera persona que conocí en Houston y me presentó a muchos de mis amigos cercanos”, dijo el dirigente de los Tigers, A. J. Hinch, quien dedicó el domingo la victoria 8-2 sobre Miami a Garner y su familia.

“Cuando obtuve el trabajo en Detroit, se comunicó conmigo y me habló sobre la ciudad de Detroit y su fanaticada. Aunque su paso por aquí no fue el mejor, fue un gran defensor de Detroit”.

Garner mantuvo el récord de victorias como mánager de los Brewers hasta que Craig Counsell lo superó en 2022.

“Era una persona muy respetada y querida, conocida por su carácter atento, su sabiduría y su sentido del humor”, señalaron los Brewers en un comunicado.

Garner asumió el mando de los Astros a mitad de la temporada 2004 tras el despido de Jimy Williams y los condujo a un récord de 48-26 el resto del camino. Terminaron 92-70, vencieron a Atlanta en la Serie Divisional de la Liga Nacional y desperdiciaron una ventaja de 3-2 sobre San Luis en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

Garner llevó a los Astros a la Serie Mundial al año siguiente. Se recuperaron de un inicio de 15-30 para terminar 89-73 y derrotaron a Atlanta en la Serie Divisional y a San Luis en la Serie de Campeonato, antes de que los White Sox de Chicago los barrieran.

“Las contribuciones de Phil Garner a los Astros de Houston, a la ciudad de Houston y al juego del béisbol no serán olvidadas”, afirmó en un comunicado Jim Crane, propietario y presidente de los Astros.