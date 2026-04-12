No levantan cabeza: Yankees y Mets encadenan cinco derrotas consecutivas cada uno

ST. PETERSBURG, Florida - Drew Rasmussen permitió un solo hit en seis entradas en blanco, y los Rays de Tampa Bay completaron su primera barrida de tres juegos sobre los Yankees de Nueva York desde 2021, al resistir para vencerlos por pizarra de 5-4 el domingo.

De regreso tras ausentarse por el nacimiento de su hija, Rasmussen (1-0) ponchó a siete sin otorgar boletos. Los Rays colocaron su marca por encima de .500 por primera vez esta temporada, con récord de 8-7, y extendieron la racha perdedora de los Yankees a cinco juegos.

Aaron Judge conectó su cuarto jonrón de la temporada, un batazo de dos carreras y 415 pies sin outs en la novena entrada frente a Mason Englert, que acercó a Nueva York a una carrera. Tras una base por bolas intencional a Austin Wells, Englert retiró a Ryan McMahon con un rodado para apuntarse su primer salvamento, mientras los Yankees cayeron a 0-6 en juegos decididos por una carrera esta temporada.

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Cam Schlittler (2-1), de Nueva York, permitió tres carreras y siete hits —igualando la mayor cantidad de su carrera— en cinco entradas.

Athletics barren a Mets

Por otro lado, en el Citi Field de Nueva York, Nick Kurtz conectó su primer cuadrangular de la temporada y llevó a los Athletics a una victoria 1-0 el domingo, completando igualmente una barrida de tres juegos sobre los alicaídos Mets de Nueva York.

Aaron Civale (2-0) permitió cuatro hits en 5 2/3 entradas, mientras los Athletics lograron su quinta victoria consecutiva. Además, barrieron a los Mets por primera vez, justo después de ganar una serie ante los Yankees por primera vez desde 2016.