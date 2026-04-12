No levantan cabeza: Yankees y Mets encadenan cinco derrotas consecutivas cada uno
Ambas novenas de Nueva York sufrieron barridas en sus respectivas series
12 de abril de 2026 - 5:04 PM
12 de abril de 2026 - 5:04 PM
ST. PETERSBURG, Florida - Drew Rasmussen permitió un solo hit en seis entradas en blanco, y los Rays de Tampa Bay completaron su primera barrida de tres juegos sobre los Yankees de Nueva York desde 2021, al resistir para vencerlos por pizarra de 5-4 el domingo.
De regreso tras ausentarse por el nacimiento de su hija, Rasmussen (1-0) ponchó a siete sin otorgar boletos. Los Rays colocaron su marca por encima de .500 por primera vez esta temporada, con récord de 8-7, y extendieron la racha perdedora de los Yankees a cinco juegos.
Aaron Judge conectó su cuarto jonrón de la temporada, un batazo de dos carreras y 415 pies sin outs en la novena entrada frente a Mason Englert, que acercó a Nueva York a una carrera. Tras una base por bolas intencional a Austin Wells, Englert retiró a Ryan McMahon con un rodado para apuntarse su primer salvamento, mientras los Yankees cayeron a 0-6 en juegos decididos por una carrera esta temporada.
Cam Schlittler (2-1), de Nueva York, permitió tres carreras y siete hits —igualando la mayor cantidad de su carrera— en cinco entradas.
Por otro lado, en el Citi Field de Nueva York, Nick Kurtz conectó su primer cuadrangular de la temporada y llevó a los Athletics a una victoria 1-0 el domingo, completando igualmente una barrida de tres juegos sobre los alicaídos Mets de Nueva York.
Aaron Civale (2-0) permitió cuatro hits en 5 2/3 entradas, mientras los Athletics lograron su quinta victoria consecutiva. Además, barrieron a los Mets por primera vez, justo después de ganar una serie ante los Yankees por primera vez desde 2016.
Tough times in New York:— Bob Nightengale (@BNightengale) April 12, 2026
The Yankees and Mets have combined to lose 10 games in a row.
Elvis Alvarado dominó a Francisco Lindor con un rodado al cuadro con corredor en primera para cerrar la octava entrada. Joel Kuhnel se apuntó su segundo salvamento al lanzar una novena perfecta en apenas cuatro lanzamientos, lo que provocó una lluvia de abucheos del público en el Citi Field.
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