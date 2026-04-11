Max Muncy salva al boricua Edwin Díaz y a los Dodgers con un cuadrangular en la novena

Max Muncy conectó tres vuelacercas, incluido uno solitario con dos outs en la novena entrada después de que el puertorriqueño Edwin Díaz había desperdiciado su primer salvamento, y los Dodgers de Los Ángeles remontaron para superar el viernes 8-7 a los Rangers de Texas.

Los Ángeles salió triunfador en el primer juego de una serie entre los últimos equipos campeones de la Serie Mundial. Los Rangers ganaron la de 2023 y los Dodgers llevan las dos últimas en 2024 y 2025.

Díaz (1-0) desperdició su primera oportunidad de rescate en seis apariciones, con una novena entrada de tres carreras que empataron 7-7 el juego. Permitió un sencillo del emergente Joc Pederson en el comienzo del episodio, antes de que Evan Carter conectara una recta al primer lanzamiento y enviara la pelota hacia el jardín derecho.

Con dos outs, Josh Jung conectó un sencillo. El corredor emergente Sam Haggerty se robó la segunda base y Brandon Nimmo recibió base por bolas intencional.

PUBLICIDAD

El dominicano Ezequiel Durán siguió con un sencillo productor de la carrera del empate hacia el jardín izquierdo.

Después de que Will Smith y Freddie Freeman se poncharon, Muncy conectó un batazo de 401 pies hacia el jardín derecho ante Jakob Latz (0-1).

Los Dodgers remontaron por primera vez en la sexta entrada con un doble de dos carreras del cubano Andy Pages que les dio la ventaja.

Los Ángeles, líder del Oeste de la Liga Nacional, estaba abajo por dos carreras antes de cortar la racha de tres victorias consecutivas de los Rangers, que son primeros del Oeste de la Liga Americana.

Jugadores y personal de los Dodgers en el bullpen, simulan tocar trompetas de juguete mientras el puertorriqueño Edwin Díaz hacía su entrada al terreno de juego. (Mark J. Terrill)

Muncy conectó jonrones solitarios en la segunda y cuarta entradas ante el abridor de los Rangers, Kumar Rocker.