Los Artesanos realizan 36 transacciones de cara a la nueva temporada, cifra récord en la Doble A

“Cuando regresé al equipo de Las Piedras, lo primero que me fijé fue la cantidad de errores que cometieron. Hicieron como 40 errores en una temporada regular, eso es demasiado. Así, que me di la tarea de rejuvenecer, la misma encomienda que me dio el apoderado, Joel Camarero. Me dieron mano libre en el equipo”, expresó Lugo a El Nuevo Día en una conversación vía telefónica.