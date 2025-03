“Me recuperé pero se expandió a otras partes del hueso en el codo. Estuve literalmente lidiando con eso por todo el año. Así que a mitad de temporada me dijeron que tomara tiempo libre. Me inyectaron. Ahora estamos listos. Mis expectativas son estar en el equipo grande. No sé lo que vaya a pasar, pero mi meta siempre es dar lo mejor de mí”, indicó Ríos, quien tampoco lanzó en la pasada temporada de la liga invernal con los Criollos de Caguas.