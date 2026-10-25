Los Brewers remontan para vencer a los Rays, 5-4, y tomar ventaja de 2-0 en la Serie Mundial
Milwaukee reaccionó para conseguir su séptima victoria por remontada en esta postemporada
25 de octubre de 2026 - 12:02 AM
25 de octubre de 2026 - 12:02 AM
Sal Frelick empató el marcador con su primer jonrón en tres meses y Cooper Pratt conectó un sencillo que puso a Milwaukee al frente en la séptima entrada. Así, los Brewers de Milwaukee sorprendieron el sábado por la noche a los Rays de Tampa Bay con una victoria de 5-4 para tomar ventaja de 2-0 en la Serie Mundial, tras remontar una desventaja de cuatro carreras por segunda vez en la postemporada.
Tampa Bay, que conquistó el título de la Liga Americana al obligar a sus rivales a cometer errores, incurrió en uno y cometió otras dos jugadas desacertadas que pudieron haberse anotado como errores. Además, tuvo a un corredor puesto out en el plato.
Tras quedar abajo 4-0 en la primera entrada, Milwaukee reaccionó para conseguir su séptima victoria por remontada en esta postemporada. Los Brewers también se recuperaron de una desventaja de 4-0 para vencer 6-4 a los Los Angeles Dodgers en el cuarto partido de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, con lo que completaron una barrida de cuatro juegos.
Después de perder el partido inaugural del viernes por 3-2, los Rays tomaron una amplia ventaja frente al novato Logan Henderson. Sin embargo, los Brewers comenzaron a recortar la diferencia con dos carreras en la parte baja de la primera entrada ante el as de Tampa Bay, Drew Rasmussen.
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