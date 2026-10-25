Los Brewers remontan para vencer a los Rays, 5-4, y tomar ventaja de 2-0 en la Serie Mundial

Sal Frelick empató el marcador con su primer jonrón en tres meses y Cooper Pratt conectó un sencillo que puso a Milwaukee al frente en la séptima entrada. Así, los Brewers de Milwaukee sorprendieron el sábado por la noche a los Rays de Tampa Bay con una victoria de 5-4 para tomar ventaja de 2-0 en la Serie Mundial, tras remontar una desventaja de cuatro carreras por segunda vez en la postemporada.

Tampa Bay, que conquistó el título de la Liga Americana al obligar a sus rivales a cometer errores, incurrió en uno y cometió otras dos jugadas desacertadas que pudieron haberse anotado como errores. Además, tuvo a un corredor puesto out en el plato.

Tras quedar abajo 4-0 en la primera entrada, Milwaukee reaccionó para conseguir su séptima victoria por remontada en esta postemporada. Los Brewers también se recuperaron de una desventaja de 4-0 para vencer 6-4 a los Los Angeles Dodgers en el cuarto partido de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, con lo que completaron una barrida de cuatro juegos.

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