Los Cangrejeros lamentan su caída en el momento crucial de la temporada: “No era lo que esperábamos”

La novena crustácea, que no avanza a una final desde la campaña 2019-20, cayó en la semifinal B en cinco choques antes sus vecinos, los Senadores de San Juan .

“Estamos decepcionados porque no era lo que nosotros esperábamos”, dijo Solá a El Nuevo Día el lunes posterior a la entrega de los Valores del Año de esta temporada 2024-25.

“He dicho que cuando Santurce no está disputando el campeonato no hay manera de catalogarlo como una temporada exitosa, pero sí te puedo decir que no tan solo nosotros, sino todos los muchachos, dieron el 110%”, agregó.