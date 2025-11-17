Los Criollos estudian sus deficiencias en busca de un giro en la temporada

Caguas - Luego del corto receso, los Criollos de Caguas llegaron temprano este lunes al Estadio Yldefonso Solá Morales para prepararse para retomar el martes el calendario de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC).

Al mediodía, ya había un grupo de peloteros llegando y trabajando individualmente, previo a la práctica pautada para las 2:00 p.m. en el estadio.

También llegó temprano el grupo de coaches, liderado por su dirigente Ramón Vázquez, quien tenía en su oficina el calendario de los próximos juegos, así como las fechas de llegada de nuevos jugadores, entre ellos el tercera base José Miranda.

Vázquez ofreció una entrevista a este medio desde su despacho y no ocultó la frustración por el inesperado arranque de 0-6 en la temporada. Aun así, destacó el optimismo que le provoca la actitud de trabajo del equipo.

La frustración es evidente, colectiva y reflejada en el “standing”.

“Hay frustración”, dijo Vázquez. “Pero se ven ganas de trabajar”.

“La frustración es de todo el mundo: la oficina, dirigentes, jugadores. Creo que todos sabemos que debimos haber estado en una mejor posición, pero hay ganas de trabajar. Hay hambre de trabajar. Vamos a prepararnos para hacer una buena práctica y estar listos para el juego del martes”, añadió.

Caguas reanuda el torneo con un partido local ante los campeones defensores, los Indios de Mayagüez, quienes tampoco han el mejor de los arranques con marca de 3-3.

Tras el receso por el juego entre Dominicana y Puerto Rico en Nueva York, los Criollos regresan a la acción en el sótano de la tabla de seis equipos. Sin embargo, están solo a tres juegos de la cuarta posición, cuando aún restan 36 partidos por disputar.

Ramón Vázquez llevó a los Criollos a los campeonatos de las temporadas 2020-21 y 2021-22 en la LBPRC. (David Villafane/Staff)

Tiempo de ajustes

Vázquez detalló que el mal inicio de los Criollos responde a un “desbalance” entre la ofensiva y el pitcheo.

Cuando el pitcheo ha respondido —como en la derrota 1-0 ante Ponce—, el bateo ha estado ausente. Y cuando el bateo aparece —como en la derrota 9-6 ante San Juan— el pitcheo no acompañó.

“Cuando mejor estuvo la ofensiva fue ante San Juan en el último juego. Pero ese día no lanzamos como sabemos que podemos. Varios días no hemos bateado, perdiendo 1-0 y 4-0”, dijo. “Hemos bateado mucho para doble-play”.

“En los primeros tres juegos, los lanzadores dieron 18 bases por bolas y siete pelotazos. Eso fue un comienzo malísimo. Pero lanzamos bien ante Carolina y ante Ponce. Simplemente no hemos podido unir ambas cosas. Estamos buscando ese ‘click’”, agregó.

Luis Vázquez es el mejor bateador de los Criollos, con promedio de .333 en 18 turnos.

Caguas está penúltimo en carreras anotadas con 13, solo por encima de Mayagüez, que tiene 10. También está penúltimo en carreras impulsadas, con 12.

En pitcheo, Caguas ocupa el último lugar en efectividad colectiva, con 5.33. Lidera la liga en bases por bolas (31) y está último en ponches propinados (30).

Y no han tenido excusas.

Jonathan Morales, de los Criollos, batea para .167. (Suministrada)

“No nos hemos enfrentado a un iniciador con un repertorio que diga: ‘¡Wow! Hoy era difícil anotar’. Con la alineación y el roster que tenemos, pienso que deberíamos haber hecho un mejor papel hasta ahora, y no lo hemos hecho”, expresó Vázquez.

El dirigente miró en su despacho la tabla de partidos en calendario, así como la lista de jugadores próximos a integrarse, que además de Miranda incluye a Anthony Maldonado, Jovani Morán, MJ Meléndez, entre otros.

Vázquez simplificó el panorama luego de revisar el calendario: enfocarse solo en el próximo rival, los Indios. Los Criollos tienen seis juegos en seis días.

“Son seis juegos los que hemos jugado. Todavía nos quedan 34. Lo difícil es que uno empieza a pensar que hay que ganar cierta cantidad de partidos corridos, y no es así. Hay que ganar el de mañana”, señaló.

“Así es como uno puede entrar en una racha de victorias. No podemos pensar en una racha cuando todavía no hemos ganado el juego de mañana. Hay que empezar por la primera entrada del juego de mañana. Tenemos seis juegos corridos en calendario. Tenemos trabajo que hacer”.

Vázquez afirmó que el descanso del fin de semana, cuando la liga se detuvo por el juego entre Dominicana y Puerto Rico en Nueva York, fue beneficioso para el grupo.

En Nueva York jugaron varios Criollos con el uniforme de Puerto Rico, como Vimael Machín, pero en términos generales el equipo logró desconectarse.