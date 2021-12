Todos los meses de diciembre, los parques que albergan equipos de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (Lbprc) reciben a unos fanáticos y fanáticas deseosos de ver en acción a los mejores jugadores del país.

La llegada del COVID-19 a principios de 2020 y la posterior declaración de una pandemia por este virus en marzo de ese año, provocó que la temporada 2020-2021 se jugara de manera reducida y sin público en las gradas. Un golpe fuerte para los seguidores de línea dura.

En esta temporada, la liga tuvo que recesar unos días -desde el 15 al 21 de diciembre- al verse obligada a activar los protocolos de seguridad por el coronavirus luego que se recibieran sobre 30 resultados positivos entre jugadores, técnicos y personal administrativo de las cinco novenas activas en el torneo.

Este miércoles - al fin- se volvió a cantar “Play Ball” en los estadios Hiram Bithorn, en San Juan, e Isidoro “Cholo” García, en Mayagüez.

En Mayagüez, el RA12 jugaba ante los Indios, mientras en el Bithorn, donde los campeones Criollos de Caguas visitaban a los Cangrejeros de Santurce. En este último juego se iba a permitir -solo por hoy- que las primeras 400 personas entraran con prueba de vacunación completa. Por encima de esta cantidad, el asistente debía presentar prueba negativa de COOVID-19 y tarjeta de vacunas según establece la orden ejecutiva emitida por el gobernador Pedro Pierluisi.

Hasta la mítica instalación capitalina llegaron unas 286 personas ansiosas de curarse con buen béisbol. Al entrar, todos y todas mostraban su boleto y su Vacu ID. Iban tranquilos y sonrientes. También portaban sus mascarillas.

Ya en las gradas, todos respetaban los espacios de los demás. En grupos reducidos o en parejas, comentaban las incidencias del partido, que tuvo como atractivo el regreso a la liga del receptor de los Red Sox, el puertorriqueño Christian Vázquez, en uniforme de Santurce.

Vázquez no veía acción en la invernal desde la temporada de 2016-2017.

Entrevistados por El Nuevo Día, varios fanáticos reconocieron que sufrieron con el parón de la liga y señalaron que se sentían seguros con los protocolos que había implementado la liga para proteger a los fanáticos.

“Yo soy fanático, y me dio mucha confianza cuando la gerencia informó que iba a limitar los fanáticos. Esto me hacía falta. Para mí, que soy un fiebrú, dolió. Yo le puse al nene sus dos dosis para que pudiera venir. Hoy no lo traje, porque no me sentía muy seguro con él. Pero espero traerlo para los próximos juegos”, compartió Carlos Silva, fanático de Santurce.

De la misma forma, Jimmy Zayas y Jennette Rosario dijeron sentirse seguros. Ambos viven en Texas, y están de vacaciones en la isla. Zayas nunca había visto un juego de la Lbprc, mientras Rosario sí.

“Estaba loco por venir a ver un juego de la (Liga) Roberto Clemente. Nunca había visto un juego de esta liga profesional”, apuntó Zayas.

“Yo me siento cómoda. Estoy tomando las debidas precauciones”, dijo -por su parte- Rosario.

En otra esquina, Antonio Geigel también se preparaba para sentarse cómodamente a ver el partido. El hombre, aunque es fanático de los Gigantes de Carolina- quería venir a ver un juego.

”Yo quería ver un juego, y viene a ver a Santurce porque están segundos en la clasificación (están terceros) y porque es un equipo bueno”, expresó.

“Me hace falta venir, compartir con la gente y disfrutar de un buen espectáculo. Yo soy fanático del béisbol de Puerto Rico”, agregó el hombre que también está de visita en Puerto Rico y que vive en Hartford, Connecticut.