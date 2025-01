Los Indios dejan a los Senadores en el terreno para dominar 2-0 la serie final de la LBPRC

Kenen Irizarry, quien había empatado el partido en la parte alta de la novena entrada con un dramático cuadrangular al bosque derecho, pasó de vestirse de héroe a villano en cuestión de minutos. Y es que Irizarry no logró atrapar la pelota, cuando MacKinnon pegó el hit . Un error que le costó el encuentro a los Senadores, pues permitió a Eddie Rosario anotar la carrera del triunfo.

Sin embargo, Jan Mercado bateó un elevado que terminó en out para acabar con la amenaza de la novena sanjuanera.

Rosario logró robarse la segunda y, posteriormente, llegó a tercera gracias a un rodado de out de MacKinnon. A pesar del intento, Mario Feliciano no logró traer al veterano guardabosques al plato, luego de pegar un bombito de out que finalizó el cuarto capítulo.