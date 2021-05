St. Petersburg- Gerrit Cole ponchó a 12 bateadores en ocho entradas sobresalientes, Aaron Hicks pegó un elevado de sacrificio y los Yankees de Nueva York vencieron el miércoles 1-0 a los Rays de Tampa Bay en medio de un brote de coronavirus que dejó fuera a Gleyber Torres.

Cole (5-1) permitió cuatro hits y tiene cinco aperturas esta temporada con al menos 10 ponches y ningún pasaporte, con lo que rompió el récord del equipo en una sola campaña, establecido en 2001 por Mike Mussina.

Retiró por la vía del ponche a los tres bateadores que enfrentó en su última entrada, incluido Brett Phillips con una recta de 98 millas por hora para cerrar el capítulo.

El cubano Aroldis Chapman completó el juego de cuatro imparables para obtener su noveno salvamento. Nueva York ganó juegos consecutivos contra los Rays por primera vez desde el 16 y 18 de julio de 2019, incluida la postemporada.

Los protocolos de COVID-19 de las mayores afectaron a los Yankees por segundo día seguido. El venezolano Gleyber Torres quedó fuera de la alineación como medida de precaución luego de que el equipo reportó siete casos de coronavirus.

El jardinero izquierdo de los Yankees, Clint Frazier, fue expulsado por el umpire del plato Bill Miller en la quinta entrada por alegar un tercer strike.

Aaron Judge pegó tres de los seis imparables de Nueva York.

Por los Yankees, el colombiano Gio Urshela de 4-2.

Por los Rays, los cubanos Randy Arozarena de 4-1; Yandy Díaz de 3-1. Los dominicanos Manuel Margot de 4-0; Willy Adames de 3-0.

Tres derrotas en fila para Boston

Boston. James Kaprielian se quedó con la victoria en su primera apertura en Grandes Ligas, al admitir una carrera en cinco entradas de labor, y los Athletics de Oakland derrotaron el miércoles 4-1 a los Red Sox de Boston.

Matt Olson sacudió cuadrangular, mientras que Sean Murphy y Jed Lowrie también produjeron carreras por los Athletics, que el jueves buscarán completar la barrida en la serie de tres cotejos.

Burch Smith y Lou Trivino se combinaron para lanzar tres entradas en blanco por Oakland. Jake Diekman retiró sin daño el noveno inning para su quinto rescate.

Boston hilvanó su tercer descalabro.

Kaprielian (1-0) se asentó luego de una turbulenta primera entrada y concluyó su actuación después de conceder apenas cuatro imparables con tres bases por bolas y seis ponches.

El derecho tuvo su primera apertura de la temporada en la sucursal de la Triple A en Las Vegas la semana pasada, pero fue convocado al equipo grande tras las lesiones de los abridores Jesús Luzardo y Mike Fiers. La campaña anterior tuvo dos apariciones en labor de relevo.

Marwin González, de los Red Sox, es puesto fuera por el antesalista de los Athletics, Matt Chapman. (Charles Krupa)

Oakland castigó al abridor de Boston, Eduardo Rodríguez (5-1), con cuatro carreras y siete hits. El venezolano ponchó a nueve, pero también admitió una anotación al cometer un ‘balk’ y no contó con el respaldo ofensivo de sus seis aperturas anteriores.

Boston inició el día como líder de Grandes Ligas con 190 carreras, pero atravesó problemas con corredores en base. Los Red Sox llenaron las almohadillas sin out en el primer inning, tuvieron corredores en las esquinas sin out en la quinta y hombres en segunda y tercera con un out en el octavo episodio y sólo anotaron en una ocasión.

Por los Athletics, el venezolano Elvis Andrus de 3-2 con una anotada. El dominicano Ramón Laureano de 2-0.

Por los Red Sox, el puertorriqueño Christian Vázquez de 3-0 con una producida. El venezolano Marwin González de 3-2 con una anotada. El mexicano Alex Verdugo de 3-0. Los dominicanos Rafael Devers de 4-1 y Franchy Cordero de 3-0. El panameño Jonathan Arauz de 1-0.

Toronto se vuelve a ganar a los Braves

Atlanta. Teoscar Hernández disparó dos jonrones y empujó tres carreras, Hyun Jin Ryu resolvió siete innings con eficacia, y los Blue Jays de Toronto vencieron 4-1 a los Braves de Atlanta en un frío miércoles.

Toronto mejoró a una foja de 5-0 ante los Bravos en la presente campaña. Los ha superado por 35-16 en forma combinada.

El venezolano William Contreras bateó un largo cuadrangular en el quinto acto, para la única carrera que permitió Ryu (3-2), quien aceptó cinco imparables, repartió seis ponches y regaló un boleto.

En la octava entrada, el relevista Tyler Chatwood retiró al venezolano Ronald Acuña Jr., a Freddie Freeman y al dominicano Marcell Ozuna.

A.J. Cole resolvió la novena para acreditarse su primer salvamento.

El dominicano Hernández encontró el primer lanzamiento que le hizo el derecho Luke Jackson (1-1) en la séptima entrada y envió la bola sobre la cerca del jardín central, para que Toronto tomara la ventaja por 2-1.

Añadió un garrotazo de dos vueltas, que depositó la esférica a 464 pies, entre el jardín izquierdo y el central, ante Josh Tomlin en el noveno inning.

El martes, Hernández pegó un sencillo dentro del cuadro, que significó la ventaja en la octava entrada, para que los Blue Jays se impusieran por 5-3.

El dominicano Teoscar Hernández, de los Blue Jays de Toronto, suelta el bate tras conectar un jonrón de dos carreras en la novena entrada del duelo del miércoles ante los Braves de Atlanta. (Ben Margot)

Por los Blue Jays, los dominicanos Vladimir Guerrero Jr. de 4-0, Hernández de 3-2 con dos anotadas y tres producidas, Santiago Espinal de 1-0. El cubano Lourdes Gurriel de 4-0.

Por los Braves, los venezolanos Acuña de 3-0, Contreras de 4-1 con una anotada y una producida, Ehire Adrianza de 1-0. Los dominicanos Ozuna de 4-1, Cristian Pache de 3-0.