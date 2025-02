El lanzador abridor de los Yankees de Nueva York , Marcus Stroman, no ha tenido un periodo tranquilo durante la temporada muerta en el béisbol de Grandes Ligas, pues reveló este viernes, a su llegada a los entrenamientos primaverales en Tampa, Florida, que perdió su residencia en los incendios forestales que causaron una destrucción masiva en Los Ángeles, California.

"Tuve una temporada baja difícil, me estaba adaptando, tenía a mi familia cerca. He estado donando mucho a la Liga de Asistencia en Los Ángeles. En cuanto a los incendios, mucha gente, especialmente en la comunidad de Altadena, Palisades, Malibú... perdí mi casa en Malibú. Así que, sí he estado lidiando con muchas cosas", dijo Stroman a los medios en el complejo de entrenamiento de los Yankees.