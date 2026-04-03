“Me quedé dormido”: Carter Jensen fuera de la alineación titular de los Royals por llegar tarde

El receptor de los Royals de Kansas City, Carter Jensen, fue retirado de la alineación titular para el partido del jueves contra los Twins de Minnesota tras quedarse dormido.

“No me desperté con la alarma. Me quedé dormido”, declaró Jensen al Kansas City Star y otros medios.

“No tengo excusa, ni debería tenerla. Es una lástima. Son cosas que pasan. Siento que decepcioné a mis compañeros y a los entrenadores. Solo quiero aprender de esto y saber que no volverá a suceder”, agregó.

Jensen llegó finalmente, pero no con la suficiente antelación para prepararse adecuadamente para el inicio del partido. Terminó entrando como receptor en la novena entrada de la derrota de los Royals, 5-1.

Salvador Pérez, quien esperaba ser el bateador designado de Kansas City el jueves, terminó jugando como receptor durante las primeras ocho entradas.

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“Ante todo, me alegro de que Carter esté bien”, declaró a la prensa el primera base de los Royals, Vinnie Pasquantino. “Quiero decir, ese fue el primer pensamiento cuando intentamos contactar a sus padres y todo eso: asegurarnos de que estuviera bien”.

Pasquantino dijo que Jensen, un novato de 22 años, necesita aprender de esta experiencia.

“Hay cosas que no pueden suceder, y esa es una de ellas”, dijo Pasquantino. “Así que tendrá que asumirlo, como cualquiera. No puede suceder, y esperemos que no vuelva a suceder. Pero es uno de esos errores que no te puedes permitir en este deporte. Solo tiene que seguir adelante lo mejor que pueda. Sé que se siente muy mal”, añadió.