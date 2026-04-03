“Me quedé dormido”: Carter Jensen fuera de la alineación titular de los Royals por llegar tarde
El receptor novato de Kansas City pidió disculpas por su descuido al no escuchar la alarma para salir temprano al juego
3 de abril de 2026 - 6:49 PM
3 de abril de 2026 - 6:49 PM
El receptor de los Royals de Kansas City, Carter Jensen, fue retirado de la alineación titular para el partido del jueves contra los Twins de Minnesota tras quedarse dormido.
“No me desperté con la alarma. Me quedé dormido”, declaró Jensen al Kansas City Star y otros medios.
“No tengo excusa, ni debería tenerla. Es una lástima. Son cosas que pasan. Siento que decepcioné a mis compañeros y a los entrenadores. Solo quiero aprender de esto y saber que no volverá a suceder”, agregó.
Jensen llegó finalmente, pero no con la suficiente antelación para prepararse adecuadamente para el inicio del partido. Terminó entrando como receptor en la novena entrada de la derrota de los Royals, 5-1.
“Got a 36-year old catcher who’s preparing to DH then his world gets a little rocked…— Barstool Baseball (@StoolBaseball) April 3, 2026
We’re glad Carter’s okay. That was the initial thought when trying to get a hold of his parents”
Vinnie on Carter Jensen who was scratched from today for oversleeping
pic.twitter.com/Kr5tbpXk4X
Salvador Pérez, quien esperaba ser el bateador designado de Kansas City el jueves, terminó jugando como receptor durante las primeras ocho entradas.
“Ante todo, me alegro de que Carter esté bien”, declaró a la prensa el primera base de los Royals, Vinnie Pasquantino. “Quiero decir, ese fue el primer pensamiento cuando intentamos contactar a sus padres y todo eso: asegurarnos de que estuviera bien”.
Pasquantino dijo que Jensen, un novato de 22 años, necesita aprender de esta experiencia.
“Hay cosas que no pueden suceder, y esa es una de ellas”, dijo Pasquantino. “Así que tendrá que asumirlo, como cualquiera. No puede suceder, y esperemos que no vuelva a suceder. Pero es uno de esos errores que no te puedes permitir en este deporte. Solo tiene que seguir adelante lo mejor que pueda. Sé que se siente muy mal”, añadió.
“Sé que no fue su viaje favorito al campo esta mañana, pero tampoco fue nuestra mañana favorita, tratando de averiguar qué estaba pasando. Aprenderá de esto, crecerá un poco. Estamos aquí para apoyarlo. Nadie está enojado con él. Son cosas que pasan”. Pero hay que aprender de errores como ese, y tal vez comprarse otro despertador o algo así“, continuó.
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