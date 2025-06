“Es muy importante que hayan confiado en mí nuevamente. Tengo mucho deseo de traer el trofeo a Puerto Rico, y obviamente cuando me llamaron y me dieron la noticia, me puse bien contento. Representar a Puerto Rico es un logro para cada puertorriqueño, es algo bien grande para cada uno de nosotros y me siento bien contento por eso”, expresó luego de la conferencia de prensa en que el presidente de la FBPR, José Quiles, hizo el anuncio oficial este miércoles.