“Me visualizo teniendo éxito una y otra vez”: la fórmula de Kike Hernández para su habitual rendimiento en los playoffs de MLB

La pregunta, aunque repetida en el caso de Hernández, es meritoria con cada gran momento que protagoniza en su historia en la postemporada, pues no es secreto que en la temporada regular casi nunca ha tenido los reflectores sobre sí. Y en un equipo cargado de estrellas, el boricua ha sabido reclamar un poco de ese protagonismo cuando todos los ojos de la afición y de los que no son tan fanáticos del béisbol, están más atentos: en octubre.

“ He hablado sobre esto muchas veces. Hago mucha visualización por la noche; la noche antes de los juegos, y trato de colocarme a mí mismo en cada posición, en todo tipo de situación que puedes enfrentar durante un partido ”, dijo de entrada Hernández durante la conferencia en el Citi Field de Nueva York.

“Me visualizo teniendo éxito una y otra vez contra el cuerpo de pitcheo de ellos, y cosas así. Pero también está el hecho de que he tenido un muy buen historial en octubre. No puedo controlarlo, pero me da confianza. Simplemente eso te hace creer que puedes elevar tu juego a otro nivel. Trato de tomar un juego a la vez, y estoy feliz de que fui capaz de contribuir a la victoria esta noche”.