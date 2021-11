Eduardo Rodríguez pactó por cinco años y $77 millones con Detroit; Steven Matz acordó $44 millones por cuatro años con San Luis; Anthony DeSclafani firmó por tres campañas y $36 millones para seguir con San Francisco; y el veterano Justin Verlander continuará con Houston al pactar por un año y $25 millones.

Aunque noviembre suele ser un mes un tanto lento en el proceso de tanteo y de intercambio de ofertas entre las organizaciones y los agentes de los jugadores en las Mayores, en esta ocasión se percibe una mayor agresividad entre las partes, quizás por la realidad del mercado del 2021.

Melvin Román, reconocido agente de jugadores y propietario de la firma MDR Sports Management, visualiza que jugadores agentes libres como Carlos Correa y Javier Báez, entre otros, pudieran llegar a acuerdos tempranos en esta ocasión, aunque reconoce que el mercado muchas veces es difícil de predecir.

Román, quien representa al veterano receptor Yadier Molina, indicó que en noviembre de este año ya hay ofertas corriendo.

“Ya a esta fecha hay ofertas sobre la mesa. Hay movimientos especialmente por aquellos agentes libres de alto nivel. Los que están en el segundo grupo para diciembre y los del tercer grupo en enero o febrero”, dijo Román, un exjugador profesional que dirige su propia firma de atletas y artistas.

“Te diría que este año la agencia libre se está moviendo más rápido que en los últimos cinco años. Ya hay firmas y contratos multinuales corriendo en el mercado. Hay equipos haciendo ofertas constantemente”, dijo Román, quien le busca un acuerdo al receptor Roberto “Bebo” Pérez, quien fue dejado en libertad por los Guardians de Cleveland.

En esta temporada muerta, la discusión se concentra particularmente en la buena cantidad de torpederos elites disponibles en el mercado. Pero las negociaciones se podrían ver afectadas en caso de que los dueños y la Asociación de Jugadores no lleguen a un acuerdo para el nuevo convenio el 2 de diciembre.

Javier Báez es uno de los torpederos disponibles en la agencia libre. (Archivo)

En adición a los boricuas Correa y Báez, forman parte del grupo los cotizados Cory Seager, Marcus Semien y Trevor Story.

“Yo me imagino que al día de hoy ellos deben tener múltiples ofertas, sin ninguna duda. Me imagino que están trabajando en cómo deben mejorar esas ofertas y llegar al objetivo que tienen en su plan. No hay dudas de que hay un buen mercado para ellos (todos los siores) . Hay dinero para invertir y mejorar los equipos”.

Al preguntársele específicamente sobre los boricuas y sus posibilidades en el actual mercado, Román lo resumió en una palabra: “Excelente”.

“Deben maximizar su valor sin ningún problema”.

Melvin Román representa al receptor Yadier Molina en las Mayores. (ELNUEVODIA.COM)

En su primera experiencia en la agencia libre, Correa está a las puertas de un lucrativo contrato luego de una exitosa carrera con los Astros de Houston en la que participó en tres Series Mundiales.

Contando con que históricamente noviembre es un mes lento en el proceso de la agencia libre, ¿cómo podría estar tomando, por ejemplo, Correa este importante paso?

“Es difícil contestar en lo que podría estar pensando Correa porque cada persona es individual. Yo él estaría supertranquilo. Ha puesto los numeritos y todos saben el pelotero que es. Es un tipo elite. Si fuera yo estaría bastante tranquilo”, dijo el exlanzador de Grandes Ligas, Javier Vázquez, por su lado.

“Todo va a depender del estudio que su agente haya hecho, el mercado. Si viene un equipo y me da lo que quiero pues vamos a firmar. Pero como dije anteriormente eso depende del jugador. Hay muchos factores por los cuales no te puedo contestar, porque yo no sé su valor en el mercado. Pero Carlos debe saber cuál es su valor”.

El mercado en la posición de campocorto se disparó este año con los acuerdos de Fernando Tatis, hijo, ($340 millones) y Francisco Lindor ($341 millones).

Vázquez, quien lanzó por espacio de 14 temporadas en las Mayores, coincidió con Román sobre lo lucrativo que estará el mercado para Correa, Báez y el resto de los torpederos.

“Es supercierto. El mercado estará bueno también para los Semien, Story y Seager. Esos tipos también han puesto sus números también. Son jóvenes”, concluyó Vázquez.