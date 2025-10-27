Mookie Betts es el ganador del Premio Roberto Clemente: “Significa un mundo para mí”

El estadounidense recibirá el galardón antes del Juego 3 de la Serie Mundial en el Dodger Stadium el lunes por la noche.

Betts fue el nominado de los Dodgers para este reconocimiento anual, que se otorga a un jugador de las Grandes Ligas que representa al deporte mediante su carácter, participación en la comunidad, filantropía y contribuciones positivas dentro y fuera del campo.

“Significa mucho para mí”, dijo Betts en MLB.com. “No es un premio por el que eres juzgado en base a desempeño en el terreno. Es por hacer algo que te sale de la bondad del corazón. Es por preocuparte por la gente”, prosiguió.

PUBLICIDAD

“Son oportunidades de hacer algo que no tiene que ver con el talento. Son cosas que hago genuinamente. El Premio Roberto Clemente lo resume”, destacó.

El ex MVP de la Liga Americana y ocho veces All-Star creó la Fundación 5050 en 2021 para ayudar a jóvenes en situación de vulnerabilidad con su salud mental y emocional, nutrición, educación financiera y condición física.

Betts, además, donó más de $30,000 en ropa deportiva de Nike a las víctimas de los mortales incendios forestales de Los Ángeles en enero.

Él y su fundación también apoyaron a una familia cuya casa en Altadena fue destruida por el incendio Eaton, brindándoles asistencia financiera y recursos para la recuperación.

Fundó, igualmente, un programa de baloncesto AAU y un torneo de béisbol que lleva su nombre en su ciudad natal, Nashville, Tennessee.

Además, Betts aportó $160,000 a iniciativas contra el hambre y la falta de vivienda.

Sus esfuerzos incluyen la creación de programas deportivos y el apoyo a pacientes pediátricos en el Hospital Infantil de UCLA.