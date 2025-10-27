Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
27 de octubre de 2025
81°nublado
DeportesBéisbol
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Mookie Betts es el ganador del Premio Roberto Clemente: “Significa un mundo para mí”

El jugador de cuadro de los Dodgers recibirá el galardón este lunes en la noche, previo al tercer juego de la Serie Mundial

27 de octubre de 2025 - 5:44 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Mookie Betts, de los Dodgers de Los Ángeles, festeja tras conectar un jonrón de tres carreras. (Mark J. Terrill)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Los Ángeles - El campocorto de los Dodgers de Los Ángeles, Mookie Betts, ganó el Premio Roberto Clemente por su labor humanitaria.

RELACIONADAS

El estadounidense recibirá el galardón antes del Juego 3 de la Serie Mundial en el Dodger Stadium el lunes por la noche.

Betts fue el nominado de los Dodgers para este reconocimiento anual, que se otorga a un jugador de las Grandes Ligas que representa al deporte mediante su carácter, participación en la comunidad, filantropía y contribuciones positivas dentro y fuera del campo.

“Significa mucho para mí”, dijo Betts en MLB.com. “No es un premio por el que eres juzgado en base a desempeño en el terreno. Es por hacer algo que te sale de la bondad del corazón. Es por preocuparte por la gente”, prosiguió.

“Son oportunidades de hacer algo que no tiene que ver con el talento. Son cosas que hago genuinamente. El Premio Roberto Clemente lo resume”, destacó.

El ex MVP de la Liga Americana y ocho veces All-Star creó la Fundación 5050 en 2021 para ayudar a jóvenes en situación de vulnerabilidad con su salud mental y emocional, nutrición, educación financiera y condición física.

Betts, además, donó más de $30,000 en ropa deportiva de Nike a las víctimas de los mortales incendios forestales de Los Ángeles en enero.

Él y su fundación también apoyaron a una familia cuya casa en Altadena fue destruida por el incendio Eaton, brindándoles asistencia financiera y recursos para la recuperación.

Fundó, igualmente, un programa de baloncesto AAU y un torneo de béisbol que lleva su nombre en su ciudad natal, Nashville, Tennessee.

Además, Betts aportó $160,000 a iniciativas contra el hambre y la falta de vivienda.

Sus esfuerzos incluyen la creación de programas deportivos y el apoyo a pacientes pediátricos en el Hospital Infantil de UCLA.

El compañero de equipo de Betts, Clayton Kershaw, fue reconocido en 2012.

Tags
Roberto ClementeMookie BettsMLBDodgers de Los Ángeles
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 27 de octubre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: