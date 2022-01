Luego de un año excepcional en el sistema de liga menor de las Grandes Ligas como miembro de la organización de los Cubs de Chicago, el jardinero puertorriqueño Nelson Velázquez no pudo replicar su desempeño con los Criollos de Caguas en la pelota invernal.

El carolinense, de 23 años, fue premiado en 2021 como el Jugador Más Valioso de la Liga de Otoño de Arizona al ser líder en jonrones con nueve, promediar .385 en bateo y tener un OPS (porcentaje de embasamiento más sluggling) de 1.191, guiando al Mesa Solar Sox al campeonato del torneo.

La competencia se divide en seis equipos donde juegan los principales prospectos de las 30 organizaciones. En el equipo de Velázquez habían jugadores de Baltimore, Miami, Oakland y Toronto. Velázquez también vio acción en Clase A alta y Doble A.

En Puerto Rico, sin embargo, terminó el torneo regular con promedio de .167 en 19 encuentros con dos jonrones y 10 carreras remolcadas.

“Aquí, hasta el momento, no me ha ido muy bien pero seguimos trabajando, seguimos enfocados, tratando de hacer lo mejor. Siempre positivo”, dijo Velázquez a El Nuevo Día.

Pese a su pobre desempeño en la isla, Velázquez está entusiasmado por lograr entrar al roster de 40 jugadores de los Cubs, una franquicia que entró en etapa de reconstrucción luego de cambiar a sus estelares Javier Báez, Anthony Rizzo y Kris Bryant, trío que ayudó a la franquicia a ganar la Serie Mundial en 2016, su primera en 108 años. Velázquez fue selección de quinta ronda por Chicago en el sorteo de MLB de 2017.

“Cuando me dieron la noticia me sentí feliz por para eso hemos trabajado. Mi impresión fue “lo logramos” y ahora es seguir trabajando para tratar de llegar al show”, reaccionó a El Nuevo Día.

Es un momento para no bajar la guardia ya que las puertas para debutar en las Mayores pudieran abrirse en cualquier momento. Chicago tiene como candidatos principales a patrullar en los jardines a Ian Happ, Jason Heyward, Clint Frazier, Harold Ramírez y Michael Hermosillo. Sin embargo, medios especializados colocan al Velázquez como un integrante que pudiera darle profundidad a los bosques en un futuro cercano.

“Es buen momento. No solo para mí sino para muchos en Chicago. Se abren las puertas a muchos jugadores que tengan talento. No me alegra que hayan cambiado a tremendos peloteros como Javy, Rizzo y Bryant, peloteros de franquicia, pero están creando un nuevo equipo y con el favor de Dios espero ser parte”, indicó Velázquez.

“Siempre ha habido buena comunicación con el ‘staff’. Todos me ayudan. Nos mantenemos estables y no echarnos para atrás. Seguimos. No te puedo decir que sí pueda subir este año. Es que ellos vean el trabajo en el terreno y que tomen la decisión”, agregó.

Aunque su mal momento se extendió a las semifinales contra los Cangrejeros, Velázquez despertó en el sexto juego con un triple de dos carreras para ayudar a los Criollos a eliminar a Santurce para avanzar a la final contra los Indios de Mayagüez, que inició el sábado.

“Esta liga me ayuda mucho a tomar experiencia. Muchos jugadores talentosos como bateadores y pitchers. Te ayuda en muchos aspectos, mentalmente. Te ayuda en el juego porque ahora mismo te enfrentar a pelotes que no están en las Mayores, pero siguen siendo caballos. Es algo que nos ayuda cuando volvemos a la pelota profesional en Estados Unidos”, resaltó.