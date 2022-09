Carlos Delgado consideró convertirse en el nuevo gerente general de la novena de Puerto Rico para la próxima edición del Clásico Mundial de Béisbol 2023, pero tras una reunión con la Federación de Béisbol local rechazó el ofrecimiento.

Delgado se reunió la noche del martes con el presidente del organismo, José Quiles, y otros tres directivos como uno de los candidatos para reemplazar a Eduardo Pérez, quien renunció al puesto el pasado lunes por diferencias con Quiles.

“Me sentí honrado de que hayan pensado en mí. Sabía que estos eran momentos difíciles con los bochinches y las especulaciones que estaban corriendo, pero quería tener una visión de cómo podía ayudar a Puerto Rico en una capacidad que era nueva para mí, porque típicamente he estado en el terreno de juego”, dijo Delgado primeramente a El Nuevo Día.

“Pregunté en qué consistían las funciones y cuál sería mi participación. Luego de la reunión me tocó tomar una decisión y entendí que no era la persona adecuada para esta posición y así se lo dejé saber a la mayor brevedad posible (a la Federación)”, agregó Delgado.

Tras la reunión, Delgado reconoció que hay “diferencias de estilos” en la estructura de trabajo entre Major League Baseball (MLB) y la Federación de Béisbol local.

La Federación es encargada de confeccionar la escuadra que Puerto Rico presentará en el torneo, incluyendo el cuerpo técnico, mientras que MLB tiene que darle el aval a los nombramientos de gerente y mánager.

“Causa confusión cómo funciona el béisbol organizado vs. la Federación. Son diferentes y en este tipo de torneo chocan esos estilos. Y pienso que no era el mejor ‘fit’ para mí… no era la mejor posición para mí”, dijo Delgado al reconocer que su relación con el ente federativo ha sido muy poca.

“Estuve en los Clásicos anteriores, pero mi relación con la Federación no es tanta. Tengo una relación cordial con Quiles y Efraín Williams, pero yo comencé temprano mi carrera en el profesionalismo”, dijo el aguadillano.

Delgado estuvo presente en las primeras cuatro ediciones del torneo mundialista en funciones de jugador y coach. Para esta ocasión trascendió que la Federación no lo consideró para ser uno de los coaches junto a Carlos Baerga y Carlos Beltrán. Fue tras la renuncia de Pérez que la Federación lo contactó para ofrecerle el puesto de gerente.

La Federación dijo en un comunicado que continuará la búsqueda de candidatos para ocupar la posición de gerente general.

El lunes pasado, Pérez sorprendió al anunciar su renuncia como gerente por diferencias con el líder del organismo. Y luego en su programa en MLB Radio abundó que para él fue lo correcto renunciar al cargo “por la falta de respeto al proceso de poder tener una comunicación real, clara y concisa con el presidente de la Federación”, agregó en referencia a Quiles.

El Nuevo Día adelantó el pasado fin de semana que existían diferencias entre Quiles y Pérez en cuanto al nombramiento del mánager. Pérez estaba confeccionando el staff técnico y tenía como principal candidato a Josué Espada para que fuera el dirigente, desconociendo que Quiles había llegado a un acuerdo con Yadier Molina para que asumiera la dirección técnica.

Quiles se mantuvo firme en su decisión y Pérez tomó la decisión de renunciar al ver que el líder federativo no había tomado en consideración su esfuerzo de armar el cuerpo de entrenadores.

Delgado dijo que dialogó con Pérez antes de entrevistarse con la Federación y supo que el propio Pérez había sugerido su nombre como candidato para ocupar su puesto en el seleccionado.

“Definitivamente, cuando voy a la entrevista con la Federación hablé con Eduardo y me dice que sugirió mi nombre. Le tengo mucho respeto a Eduardo”, comentó Delgado.

Ante la negativa de Delgado, la Federación pospuso la conferencia de prensa que tenía pautada para hoy para anunciar al cuerpo de entrenadores, incluyendo a Molina como dirigente.