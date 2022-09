Nueva York.- Fuera del terreno de juego en el Citi Field, la familia del legendario Roberto Clemente y el gobernador Pedro Pierluisi no compartieron como parte del día que recuerda la figura del jardinero de los Pirates de Pittsburgh en todas las Grandes Ligas, al tiempo que algunos activistas boricuas de esta ciudad se manifestaron contra el primer ejecutivo del país en las gradas del estadio.

Pierluisi estuvo presente en esta ciudad y participó como parte de las iniciativas que su gobierno ha creado para celebrar a finales de septiembre el 50 Aniversario del hit 3,000 del cuatro veces ganador del campeonato de bateo en la Liga Nacional con los Pirates.

“El evento logró su cometido. La fanaticada y espectadores se lo disfrutaron. Me agradó que gran parte de la comunidad puertorriqueña que estuvo allí llevaba la camiseta alusiva a la compaña para retirar el número 21 de las Grandes Ligas. Se pudo resaltar la carrera y legado de Roberto Clemente y nos ayudó a continuar promoviendo a Puerto Rico a través de todos los medios de comunicación nacionales e internacionales que también cubrieron el evento”, dijo el gobernador en declaraciones escritas.

La familia Clemente no se encontró con el gobernador en el Citi Field, dijo el segundo hijo de Clemente, Luis Roberto.

La relación entre el gobierno y la familia se distanció más aún previo a septiembre. En julio, el gobernador firmó la Ley 67 del 2022 que transfiere al Departamento de Recreación y Deportes (DRD) las tierras en donde ubica la Ciudad Deportiva Roberto Clemente en Carolina.

En agosto, la familia demandó al gobierno de Puerto Rico por el uso no autorizado del nombre e imagen de astro boricua en el marbete de 2023 del Departamento de Transportación y Obras Públicas.

Mientras, varios activistas boricuas de Nueva York se manifestaron contra el gobernador en las gradas del Citi Field.

Los manifestantes llevaron cartelones en protesta contra Pierluisi y la empresa operadora LUMA. El grupo fue expulsado por la seguridad del estadio Citi Field en la octava entrada.

“Entre cinco y seis de nosotros fuimos a demostrarle a Pierluisi que la diáspora está preocupada con todo eso”, dijo David Galarza, del grupo activista Call to Action on Puerto Rico, en referencia a la corrupción y a los problemas de energía eléctrica con LUMA en el país, entre otros. “Da asco que el gobernador use el nombre de Clemente, que fue una figura humanista, puertorriqueño, para su beneficio propio”.

Galarza dijo que nunca vieron al gobernador en el Citi Field. La oficina de prensa del gobernador no ubicó a Pierluisi dentro del estadio.

Galarza dijo que “un grupo de seguidores de Pierluisi” llamaron la atención de la seguridad del Citi Field para que intervinieran con la manifestación. Agregó que la seguridad primeramente les pidió a los manifestantes que no levantaran los cartelones. Dijo que, posteriormente, a la altura de la octava entrada fueron escoltados por un grupo media docena de oficiales de seguridad hasta los portones de salida.

“No era para tanto”, dijo Galarza. “A nosotros nos dejaron entrar al estadio con los cartelones. Era una manifestación pacífica”.