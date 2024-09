¡Promesa cumplida! Tany Pérez le entrega un madero dedicado y firmado al hermano de Roberto Clemente

“Yo se lo prometí y yo sé que a él no se le olvida. Hubo cosas que para conseguir el bate no fue fácil, pero pude conseguirlo... me siento muy orgulloso, hoy es un día grande porque “Matino” ya está satisfecho”, dijo, además, Tany.

Infinitas anécdotas

“Yo era novato, y un día Roberto estaba en el right field y estaba bateando un zurdo con dos outs. Entonces, estoy corriendo en primera, dan un hit al right field y yo dije, ‘voy a correr hasta tercera base’, pero el coach me está pidiendo que me tire y yo pienso, ‘pero por qué si yo debo llegar parado’. Cuando me deslizo ya la bola me estaba esperando. Y yo dije, ‘pero, ¿que pasó?’, y el coach me responde ‘mira para allá, allí está Roberto’. Nunca más le corrí”, recordó Tany, mientras los pocos presentes rieron a carcajadas.