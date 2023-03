Miami, Florida.- En tres años, Puerto Rico puede presentar una versión mejorada del “Team Rubio” que participó en el Clásico Mundial de Béisbol 2023 con la presencia de unas piezas que extrañaron a lo largo de la competencia, que finalizó en la derrota ante México en los cuartos de final.

El campocorto de Minnesota, Carlos Correa, y un José Miranda establecido en las Grandes Ligas con los propios Twins, podrían decir presente para la competencia de 2026. Ambos tendrían 31 y 27 años, respectivamente.

Correa se perdió este Clásico por el nacimiento de su segundo hijo en medio de la fase de grupos, mientras que Miranda fue dado de baja en la competencia por los Twins por una dolencia en el hombro derecho.

Al igual que Correa, el núcleo principal de la escuadra como Francisco Lindor, José Berríos, Javier Báez, Enrique “Kike” Hernández”, Eddie Rosario y Edwin “Sugar” Díaz aún estarán en el pico de sus respectivas carreras, en una media de edad de 32 años.

PUBLICIDAD

“Entiendo que vamos a estar en buena posición. Vamos a tener el equipo bastante similar”, dijo Hernández, ahora siore de los Red Sox de Boston y que funge como jardinero central de Puerto Rico.

“Si acaso, imagino que tendremos muchachos subiendo que van a llenar el róster y nos van a hacer mejor equipo. Igual que en 2017, nos quedamos cortos una vez más. Ahora no queda más nada que poner la mira en 2026. Ver si lo podemos terminar ese año”, agregó Hernández en referencia de un primer campeonato.

Para 2023, solo nueve peloteros de la edición subcampeona de 2017 repitieron en Miami. Rostros debutantes como Emmanuel Rivera, M.J. Meléndez, Vimael Machín, Nelson Velázquez, Yacksel Ríos, Jovani Morán y Fernando Cruz finalizaron con destacadas presentaciones.

De lo mencionados, Cruz sería el de mayor edad en 2026 con 35 años. Fuera de Ríos y Machín, ninguno pasará de los 30 años para la sexta edición de la competencia mundialista.

“Se verá estupendo. Los jóvenes tienen talento. Meléndez, Velázquez y Machín, que aunque tenemos la misma edad, tienen talento de grandesligas como vieron. Los que ya lo han hecho antes como Kike, Javy, “Machete” (Martín Maldonado) también estarán. Neftalí Soto (34 años) también tuvo la oportunidad de representar”, comentó el lanzador Berríos al resaltar la cercanía de la fecha.

/

“Será algo rapidito. Ya mi niña (hija mayor) me preguntó por qué hay que esperar muchos años por el Clásico y le dije que es un torneo especial”, compartió Berríos.

Maldonado y el zurdo Héctor Santiago fueron los peloteros de mayor edad en este Clásico, con 36 y 35 años, respectivamente.

PUBLICIDAD

Maldonado, ahora mismo uno de los mejores receptores defensivos en las Mayores con los Astros de Houston, tendrá 39 años. Y dijo que hará todo lo posible para estar ahí.

“Creo que será un equipo más fuerte, siempre y cuando tengamos salud y que podamos contar con el mismo Carlos, Miranda y Seth Lugo. Hay muchos peloteros jóvenes subiendo y creo que el equipo estará más fuerte, el equipo va a estar bien”, apuntó Maldonado.

Si Maldonado se retira, la receptoría estaría cubierta por Christian Vázquez (35 años en 2026), más el dos veces Guante de Oro Roberto “Bebo” Pérez (37 años en 2026), Víctor Caratini (32 años en 2026) y el propio Meléndez, quien funge como cátcher en los Royals de Kansas City.

“Receptores tenemos de más. Es la fortaleza de Puerto Rico. De mi parte, haré los posible por jugar. No sé cuánto el cuerpo me aguante de aquí a allá. De una u otra forma, me gustaría estar ahí en algún rol ayudando. Pasar el batón. Pero, están Caratini, Bebo, Vázquez y M.J. que, aunque jugó en los jardines, creo que va a ser el futuro receptor de Puerto Rico. No sé si en el próximo Clásico o en el otro. También está Mario Feliciano que está subiendo. Sea el que sea, va a hacer el trabajo”, señaló Maldonado.

Visita aquí nuestro sitio especial sobre el Clásico Mundial de Béisbol 2023

El bullpen fue una de las notas positivas de Puerto Rico en el Clásico Mundial 2023. Díaz, Ríos, Cruz y Morán, al igual que Jorge López, Alexis Díaz, Nicholas Padilla, Duane Underwood Jr., Anthony Maldonado, Dereck Rodríguez, Emilio Pagán estarían disponibles. En el grupo se ausentó Joe Jiménez, cambiado este año a los Braves de Atlanta y quien fue parte de la escuadra en 2017.

PUBLICIDAD

“Montaron un espectáculo. Ese bullpen de nosotros daba medio. Fue algo increíble. Se que tanto como yo, como mucha gente en Puerto Rico, se lo disfrutaron. En el grupo que teníamos, Emanuel (en tercera base) hizo el trabajo, bateó. Hizo lo que es capaz de hacer. Lo más importante es que se disfrutaron el torneo y se llevaron esa experiencia. Los llena de motivación”, dijo Maldonado.

En la rotación, Berríos volverá a ser el líder. Tras su primera experiencia con Puerto Rico, Marcus Stroman escribió en las redes sociales su deseo de volver con el “Team Rubio” cuando tenga 34 años. El derecho José de León, con 5.2 entradas perfectas frente a Nicaragua, tendrá 33 años. Se pueden unir Lugo (36 años en 2026), quien busca retomar un puesto de abridor en San Diego, y un desarrollado Dominic Hamel, quien perfila como futuro integrante de la rotación de los Mets de Nueva York.

De jugadores de descendencia puertorriqueña, Vaughn Grisson, Christian Arroyo, Riley Greene pudieran debutar en 2026 con Puerto Rico, al igual que los prospectos Matthew Lugo y Heliot Ramos, quien vio a su hermano Henry en el equipo.