Puerto Rico podría clasificar a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 en el Clásico Mundial de Béisbol

La Confederación Mundial de Béisbol y Sóftbol (WBSC, por sus siglas en inglés) anunció el proceso de clasificación para los torneos de béisbol y sóftbol de seis equipos de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, aprobado por el Comité Olímpico Internacional (COI).

Las selecciones nacionales de la WBSC tendrán la oportunidad de clasificarse para las Olimpiadas a través de ocho torneos internacionales: tres de béisbol y cinco de sóftbol.

“El sistema de clasificación aprobado para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 refleja nuestro compromiso con la excelencia, la universalidad y un torneo global de primer nivel”, afirmó el Presidente de la WBSC, Riccardo Fraccari, en declaraciones escritas.

“Al combinar eventos globales de élite con vías continentales claras, garantizamos que los mejores equipos de béisbol y softbol de todas las regiones tengan una oportunidad clara de clasificarse para LA28”, añadió.

Como país anfitrión, Estados Unidos tiene garantizada una plaza en los torneos de béisbol masculino y softbol femenino.

¿Cómo se clasifica en el béisbol?

Clásico Mundial de Béisbol, marzo de 2026

La primera vía de clasificación al torneo olímpico de béisbol será el Clásico Mundial de Béisbol, que se celebrará del 5 al 17 de marzo. Los dos equipos mejor ubicados de las Américas que aún no estén clasificados, según la posición final del Clásico Mundial de Béisbol 2026, obtendrán su boleto a Los Ángeles 2028.

Premier12 WBSC, noviembre de 2027

Esta competición global —ampliada de 12 a 16 equipos por primera vez en 2027— clasificará al equipo mejor situado de Asia y al equipo mejor situado de Europa u Oceanía.

Evento final de clasificación, a más tardar en marzo de 2028

El último torneo clasificatorio Olímpico de béisbol será un torneo mundial de seis equipos para la plaza restante en Los Ángeles. Los participantes incluirán:

Los dos equipos mejor clasificados (aún no clasificados) de la última edición del Campeonato de Asia

Los dos equipos mejor clasificados (aún no clasificados) de la última edición del Campeonato de Europa

El equipo mejor clasificado (aún no clasificado) de la última edición del Campeonato de África

El equipo mejor clasificado (aún no clasificado) de la última edición del Campeonato de Oceanía

El tamaño de las plantillas de las selecciones nacionales para el béisbol Olímpico será de 24 jugadores. Los jugadores deberán tener al menos 18 años (en el año en que se celebre la competición) para poder participar en cualquiera de los tres eventos de clasificación, así como en el torneo Olímpico de LA28.

¿Cómo se clasifica en el sóftbol?

Finales de la Copa Mundial de Softbol Femenino, abril de 2027

La primera oportunidad de clasificación al torneo olímpico de softbol de LA28 será la Final de la Copa Mundial de Softbol Femenino de la WBSC, donde el equipo mejor clasificado —siempre que aún no tenga su pase asegurado— obtendrá el boleto directo a Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Tres eventos continentales de clasificación, 2027

Los tres torneos continentales de clasificación de seis equipos —Asia (4)/Oceanía (2), Europa (5)/África (1) y Américas (6)— clasificarán a un equipo cada uno para LA28. Las cuotas continentales (entre paréntesis) incluyen al país anfitrión.

Evento final de clasificación – a más tardar en marzo de 2028