Miami, Florida. Puerto Rico, Venezuela y República Dominicana, tres potencias del béisbol, en un mismo grupo en la ronda inicial con solo dos pases disponibles a los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol 2023.

Este fue el escenario del Grupo D en el loanDepot park, que también incluyó a países de menor nivel como Israel y Nicaragua, ganándose el mote del “grupo de la muerte”.

Venezuela, con sus estelares José Altuve, Ronald Acuña Jr., Luis Arráez, Anthony Santander, Eugenio Suárez, y Salvador Pérez, dominó el grupo de forma invicta 4-0, mientras que los boricuas y los dominicanos llegaron el miércoles pasado a un partido decisivo por el boleto restante.

Ante más de 36,000 personas en las gradas, los boricuas se crecieron y derrotaron 5-2 a Quisqueya que tenía a estrellas de las Mayores como Juan Soto, Julio Rodríguez, Manny Machado y Rafael Devers.

Es la segunda vez que las tres selecciones coinciden en un mismo grupo. Ocurrió en 2013 en el Estadio Hiram Bithorn de San Juan, con Venezuela quedándose fuera de la segunda ronda. Junto a España, registraron una asistencia total de 95,058 fanáticos.

Ese año, Puerto Rico y República Dominicana jugaron la final, a favor de los quisqueyanos con pizarra de 3-0.

En el torneo inaugural en 2006, Venezuela y República Dominicana jugaron juntos en la primera ronda. En 2009, Puerto Rico y los quisqueyanos militaron en el Grupo D. En 2017, se dio la combinación de los boricuas y los venezolanos.

Solo en la segunda edición, Dominicana no adelantó a segunda ronda, como ocurrió el pasado miércoles.

¿Deben separarse los tres equipos para que tengan oportunidad de adelantar a la segunda fase del torneo al tratarse de equipos muy competitivos?

“Entiendo que le dio una importancia y energía que le hacía falta a este estadio. Un estadio tan bonito y en la temporada regular no viene mucha gente (por los Marlins). Desde mi punto de vista, como salimos victoriosos está bien que estemos los tres”, respondió Enrique “Kike” Hernández, jardinero central de “Team Rubio”.

“Obviamente, teníamos el grupo más difícil de todos y salimos adelante. En algún momento los teníamos que enfrentar y si queremos quedar campeones, tenemos que ganarle a los mejores. Ya por lo menos sacamos a Dominicana del medio. De aquí para adelante, no hay equipo fácil”, agregó el jugador de los Red Sox de Boston.

“ Casi siempre nos ponen de esa forma. Pero nada, no es trabajo de nosotros. Nuestro trabajo es competir ” Yadier Molina / dirigente de Puerto Rico

En 10 partidos divididos en cinco días, la asistencia en el loanDepot park fue de 295,850. Puerto Rico tuvo más de 35,000 personas en tres encuentros jugados. Solo contra Israel fue menos de 30,000.

“El grupo como está estaba bien”, declaró Rodney Linares, dirigente de Dominicana luego de la eliminación.

“Era el grupo más competitivo creo que había en los “pools”. El que sale de aquí, debe ser uno de los favoritos a ganar”, añadió Linares.

En el otro grupo, el C, los equipos participantes fueron Estados Unidos, México, Colombia, Gran Bretaña y Canadá en la sede de Arizona. Los mexicanos y los estadounidenses avanzaron de ronda.

Mientras del Caribe, Cuba terminó jugando en la sede de Taiwán en la primera fase y ya adelantó a semifinales.

“Honestamente, no sé cómo hacen este formato. Por ejemplo, Cuba jugó allá por Taiwán y está al lado de nosotros. No sé en qué se basan para tomar esas decisiones. Este torneo es uno difícil y estos tres equipos son sumamente fuertes. Cualquiera puede ganar el campeonato. Pero, entonces, si envías a Puerto Rico a Arizona o Taiwán, los puertorriqueños se van a quejar. Si sacas a Venezuela o Dominicana igual. Entonces, no sé como complaces al fanático”, opinó Luis “Papa” Rivera, coach de tercera base de la novena boricua y de los Blue Jays de Toronto.

Por último, el dirigente boricua Yadier Molina apuntó que “eso no es trabajo de nosotros. El trabajo de nosotros es competir. Donde nos pongan, tratar de jugar y pasar. Casi siempre nos ponen de esa forma. Pero nada, no es trabajo de nosotros. Nuestro trabajo es competir”.

