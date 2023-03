Miami, Florida.- Motivados por salir a honrar a su compañero de equipo Edwin “Sugar” Díaz, Puerto Rico saldrá este viernes a buscar un tercer pase consecutivo a las semifinales del Clásico Mundial de Béisbol cuando enfrente al seleccionado de México en el loanDepot park.

El partido comenzará a las 7:00 p.m. y será transmitido por Wapa Deportes.

El derecho Marcus Stroman volverá a la loma por el “Team Rubio” luego de su destacado debut el pasado sábado en la victoria 9-1 frente a Nicaragua en el primer partido de la fase de grupos.

Realizó 64 lanzamientos en 4.2 entradas de una carrera, dos hits y dos ponches sin decisión.

México, por su parte, tendrá en la loma al abridor de los Dodgers de Los Ángeles, Julio Urías. El azteca tampoco tuvo una decisión en la derrota ante Colombia con una salida de cinco entradas, tres carreras y tres hits y seis ponches.

En los cuartos de final, el límite de lanzamientos para los abridores aumentará de 65 a 80.

Tras la sensacional victoria 5-2 para eliminar a República Dominicana el miércoles, Puerto Rico volvió el viernes al terreno con los jugadores notablemente relajados y de buen ánimo en la práctica, después de la tristeza que invadió a la escuadra por la lesión de Díaz, fuera del torneo por una rotura en el tendón patelar de la rodilla derecha cuando celebraba el triunfo. El espacio de Díaz fue ocupado por el veterano relevista zurdo, Alex Claudio.

“(El día libre) Fue importante. Las emociones estaban altas anoche (el miércoles) y, de momento, pasa el incidente de Sugar. Los muchachos estaban dolidos. Todos estaban dolidos. Y este día (jueves) pienso que nos va a ayudar a prepararnos mejor contra México. Me siento contento por este día porque lo necesitamos”, declaró Yadier Molina, dirigente del “Team Rubio”.

México se presenta en Miami como un rival de cuidado. Viene de ganar el Grupo C por encima de la novena favorita y campeona defensora del Clásico, Estado Unidos, con marca de 3-1.

Su bujía en la ofensiva es estelar jardinero izquierdo de los Rays de Tampa Bay, Randy Arozarena, quien en cuatro partidos bateó para .500 con nueve carreras remolcadas. Otros bates calientes son los de la primera base Joey Meneses (.474) y del bateador designado Rowdy Tellez (.353). El jardinero Alex Verdugo, compañero de Enrique “Kike” Hernández en los Red Sox de Boston, no ha tenido un buen torneo al promediar .063 (un hit en 16 turnos).

“No hemos visto mucho al equipo de México. Los vimos un poco contra Estados Unidos (victoria 11-5). Siempre he dicho que la bola es redonda. Aquí el mejor que juegue béisbol y más limpio, no importa cuántas estrellas tengas en tu equipo, si no salen a jugar unidos y como compañeros, es difícil ganar en este torneo que es tan corto”, declaró el segunda base, Javier Báez, cuyo conjunto terminó segundo en el Grupo D con marca de 3-1.

“A pesar de tener talento y muchos jugadores de Grandes Ligas, tenemos una familia. Esto va más allá que un equipo. Es una familia que nos buscamos unos a los otros y nos defendemos. Como digo, esto es para nuestro país que es lo más importante”, añadió Báez.

Báez terminó la primera ronda con promedio de .267, sacudiendo tres extrabases con cuatro carreras impulsadas. El capitán Francisco Lindor es el líder en bateo con .467, sumando siete hits, cinco carreras impulsadas y cuatro anotadas.

Puerto Rico y México se vieron por primera vez en el Clásico Mundial en 2017, con los boricuas imponiéndose 9-4 en un encuentro de primera ronda en Guadalajara.

Puerto Rico fue finalista en dicha edición, al igual que en 2013.

El ganador de este encuentro chocará contra Japón el lunes en las semifinales.