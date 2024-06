¿Qué será lo próximo para el relevista boricua Jorge López?

Al día siguiente en un comunicado de prensa, el serpentinero derecho aclaró que “mis comentarios posteriores al juego, porque no tenía la intención de menospreciar a la organización de los Mets de Nueva York. Durante esa entrevista, hablé con franqueza sobre mi desempeño personal y cómo sentí que me convertía en el ‘peor compañero de equipo de toda la liga’ Desafortunadamente, mis esfuerzos por dirigirme a los medios en inglés crearon cierta confusión y generaron titulares que no refleja lo que estaba tratando de expresar”.