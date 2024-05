Jorge López pide disculpas y aclara sus expresiones: “No tenía la intención de menospreciar a la organización de los Mets”

A la conclusión del juego, la prensa le cuestionó a López si estaba arrepentido de sus acciones, a lo que el relevista contestó: “No me arrepiento. Soy como soy”.

Fue cuando López prosiguió y la prensa entendió que dijo: “Creo que he estado en el peor equipo, probablemente de toda la maldita MLB (Grandes Ligas)”.

“También quiero aclarar mis comentarios posteriores al juego, porque no tenía la intención de menospreciar a la organización de los Mets de Nueva York. Durante esa entrevista, hablé con franqueza sobre mi desempeño personal y cómo sentí que me convertía en el ‘peor compañero de equipo de toda la liga’. Desafortunadamente, mis esfuerzos por dirigirme a los medios en inglés crearon cierta confusión y generaron titulares que no refleja lo que estaba tratando de expresar”, escribió además el lanzador derecho.