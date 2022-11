El gerente general de los Criollos de Caguas, Jesús “Motorita” Feliciano, rechazó que el mánager Ramón Vázquez haya renunciado a su puesto tras el partido del domingo ante los Gigantes de Carolina.

Feliciano indicó que Vázquez se mantiene aún en su puesto como dirigente de los Criollos y estará al frente de la novena para el partido de esta noche ante RA12.

El domingo en la noche, trascendió que Vázquez fue nombrado coach del banco del también boricua Alex Cora en los Red Sox de Boston. La movida resultaría en su renuncia a los Criollos, según reportó la página @LBPRCinEnglish en la red social Twitter.

Feliciano no rechazó que esto pudiera ocurrir en algún momento próximamente, pero señaló que no ha habido una comunicación oficial de la organización al respecto.

“Hoy Ramón Vázquez es el dirigente de Caguas. Y las personas que están anunciando que es bench coach de Boston saben más que yo, que soy el gerente general de los Criollos de Caguas. Ramón va a dirigir mañana y en el resto de la semana”, dijo Feliciano a El Nuevo Día.

“Ojalá y esto sucede y se da”, agregó sobre la posibilidad de que sea eventualmente nombrado coach del banco en Boston. “Para nosotros como organización sería un orgullo más tener al dirigente (Cora) y tenerlo a él como bench coach si es que lo van a nombrar”.

Ramón Vázquez ha guiado a los Criollos de Caguas a los últimos dos títulos nacionales. (Archivo)

Según se supo, los Red Sox se proponen a anunciar a Vázquez, quien ha guiado a los Criollos a dos cetros nacionales seguidos, próximamente como su nuevo coach de la banca.

De ser así, Vázquez de seguro se vería obligado a dejar su cargo para poder cumplir con sus nuevos compromisos en Boston.

En las pasadas dos temporadas, Vázquez fungió como coach de primera base de Boston.

“Hasta que no reciba una llamada de la organización de los Red Sox o no lo vea público en su comunicado yo no puedo tomar una decisión para ver cuáles serían los próximos pasos. Si sucede nos sentiríamos más que orgullosos de que lo estén considerando para esta posición. Mientras no podemos hablar de este tema”, concluyó.