Las controversias que se han tejido alrededor de la figura de Yadier Molina por sus exabruptos en la Liga Venezolana de Béisbol no han menoscabado la confianza que el jardinero Enrique “Kike” Hernández y el gerente general de Puerto Rico para el Clásico Mundial, Joey Solá, tienen en el dirigente nacional.

Al contrario, tanto Hernández como Solá indicaron que están seguros de que el recién retirado receptor de Grandes Ligas hará un gran trabajo al frente de la novena boricua.

“Yo no le hago presto mucha atención a eso”, estipuló el jugador de los Red Sox de Boston al preguntársele su opinión en torno a lo que ha ocurrido en Venezuela.

“Sabemos que Yadier siempre deja el corazón y es bien emocional. Que se vive el juego, y cuando uno es así tienden a pasar esa cosas. Pero nosotros no tenemos problemas con eso. Para mí, como jugador, siempre he pensado que si el dirigente discute y lo botan del juego, es porque está peleando por el jugador. Así que me ciento sumamente cómodo y contento cuando mi dirigente está respaldándome”, amplió el destacado jugador en un aparte con El Nuevo Día durante la celebración de la segunda edición del evento deportivo del intérprete Eladio Carrión, “Saucegiving”, que se realizó el domingo en el Estadio Néstor Morales, de Humacao.

PUBLICIDAD

Kike Hernández está deseoso de jugar bajo las órdenes de Yadier Molina. (Carlos Giusti/Staff)

Molina se encuentra en Venezuela donde dirige a los Navegantes del Magallanes en el torneo invernal de ese país. El ganador de nueve Guantes de Oro y cuatro Guantes Platino en las Grandes Ligas, conocido por su fogoso temperamento, recibió una suspensión por dos partidos y una multa de $300 por protagonizar un incidente acontecido el 19 de noviembre en un partido ante los Leones de Caracas. El boricua ha sido expulsado por los árbitros en cuatro ocasiones en lo que va de temporada.

El dueño de los Vaqueros de Bayamón también protagonizó encontronazos durante la pasada temporada del Baloncesto Superior Nacional (BSN). De hecho, fue expulsado de un partido ante los Piratas de Quebradillas tras discutir con un árbitro y patear un balón.

“Yo estoy contento de que él (Molina) esté al mando”, reiteró Hernández. “Yadier es Yadier. Sabemos que estamos en buenas manos, y vamos a poder jugar bien porque cuando jugamos bien, el dirigente luce. Vamos a poner un buen ‘show’ para que él luzca bien también”.

Por su parte, Solá dijo que no sentía preocupación alguna con Molina y expuso que el piloto cuenta con el 100% de su confianza.

“Las historias hay que verlas completas, especialmente la última cuando fue expulsado del juego. Siempre hay dos historias. Yo no tengo ninguna preocupación de lo que ha sucedido con Yadier. Mi confianza está 100% con él. No tan solo mía, del 95... Del 100% de los jugadores, que están detrás de Yadier. Así que no tengo preocupaciones”, declaró Sola.

PUBLICIDAD

Joey Solá expuso que Yadier Molina cuenta con el 100% de su confianza.

“Tenemos el equipo para ganar”

Al hablar del equipo que vestirá el uniforme nacional el próximo año, el gerente general de Puerto Rico manifestó que han fortalecido el pitcheo -que se ha mencionado como una de las deficiencias de la novena- e insistió que cuentan con un grupo de jugadores que pueden conseguir el ansiado campeonato. El país viene se obtener el subcampeonato en las últimas dos ediciones del Clásico en el 2013 y 2017.

En ese grupo de lanzadores mencionó a los cerradores Joe Jiménez (Tigers de Detroit), Edwin Díaz (Mets de Nueva York), Jorge López (Twins de Minnesota) y Fernando Cruz (Reds de Cincinnati) y al futuro closer Alexis Díaz (Reds de Cincinnati). Añadió que la ofensiva se queda “casi intacta”.

“Tenemos un núcleo de jugadores que tienen más experiencia a nivel de Grandes Ligas. Yo creo que esto acorta un poquito más el juego. Tal vez ahora mismo no tenemos cuatro iniciadores establecidos, pero tenemos la ventaja de que cuando vayamos al bullpen, vamos a tener un poquito más de ventaja que algunos de los equipos que van a estar en el pool (D)”.

Puerto Rico es parte del Grupo D, junto a Nicaragua, República Dominicana, Venezuela e Israel. Su primer partido será el 11 de marzo de 2023 ante los nicaragüenses.

“Yo creo que estamos en mejor posición. Claro, hay otros equipos que también están igual, y eso es lo que va a hacer interesante este Clásico. No tengo duda alguna que vamos a estar disputando ese juego final”, abundó.

Sola recalcó que ya se sometió el listado de 50 jugadores, el que no puede divulgar por instrucciones de MLB, que primero debe notificar a las oficinas de operaciones de cada equipo. Esa lista deberá ser reducida a 32 el próximo 6 de enero, para luego cortar a 30 peloteros.

PUBLICIDAD

“Estamos comenzado a someter documentos de los jugadores que no habían jugado por el equipo de Puerto Rico. Americanos que pueden jugar por Puerto Rico. Ese es el proceso en el que estamos ahora”, explicó el funcionario deportivo.

¿Marcus Stroman es parte de ese grupo?, se le preguntó.

“Debe ser parte de ese grupo a petición del mismo jugador, y obviamente nosotros tenemos un interés genuino”, dijo Solá, quien entiende que lo que haya dicho o hecho el lanzador en el pasado Clásico Mundial no debe ser usado para penalizarlo.

“Después que él sienta el orgullo de llevar la bandera de nuestro país, con mucho gusto lo vamos a recibir”.