MIAMI, Florida. – El rostro de Juan Soto y Manny Machado resumía el sentimiento de alivio de toda República Dominicana. La novena dirigida por Rodney Linares evitó una posible sorpresa el lunes e hizo sus deberes, venciendo 6-1 a Nicaragua, para apuntarse su primer triunfo en el Clásico Mundial de Béisbol 2023 (WBC) en el loanDepot park de Miami, sede del grupo D.

Soto, nuevo primer bate de la alineación quisqueyana, lideró la ofensiva con un jonrón, una impulsada y tres anotadas, mientras que Machado aportó otro cuadrangular, un doble y una anotada. El abridor Cristian Javier cargó con la victoria al abanicar a cuatro bateadores en cuatro entradas.

“Cada vez que me pongo este uniforme, me siento feliz y orgulloso de representar a este país. No importa contra quién, siempre salgo al terreno a disfrutar todo el tiempo. Esa es nuestra manera de jugar y todo nos salió a nuestro favor”, manifestó Soto en rueda de prensa posterior al encuentro.

A la espera de lo que suceda entre Puerto Rico e Israel más tarde en la jornada, República Dominicana se medirá al conjunto israelí el martes, pensando ya en su acérrimo rival caribeño.

Rafael Devers trajo a Soto al plato en el primer episodio al conectar un doble al jardín izquierdo, ayudado, también, por un error del guardabosque Norlando del Valle. Luego, República Dominicana extendió la ventaja en el tercer y cuarto inning con batazos impulsores de Eloy Jiménez, Francisco Mejía y Julio Rodríguez.

Los jonrones de Soto y Machado sentenciaron el duelo en el sexto y séptimo inning.

“Será un gran partido ante Puerto Rico, pero primero tenemos que pensar en Israel. Ellos también tienen un gran equipo. Tenemos que ganar ambos partidos. Contra Israel, trataremos de repetir lo que hicimos contra Nicaragua”, sostuvo por su parte Machado.

Israel, rival de Puerto Rico en la noche del lunes, se quedó a dos outs de vencer a República Dominicana en la ronda de repechaje de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. La selección israelí entró a la novena entrada de aquel partido ganando por una carrera, cuando Johan Mieses empató el encuentro con un cuadrangular, dándole paso a José Bautista a dar un batazo luego que dejara en el terreno 7-6 a su rival.

Linares, mánager de República Dominicana, elogió la garra de Nicaragua que, pese al revés, no se rindió.

“Tremendo juego. Le doy mucho crédito a Nicaragua. Muchos de sus lanzadores son desconocidos porque no juegan béisbol profesional. Tuvimos que hacer muchos ajustes”, aseguró Linares.

“No hay enemigos pequeños. Pusieron, por momentos, el juego sabroso”, añadió.

Linares indicó que ya tiene un plan específico en cuanto al pitcheo ante Puerto Rico, no sin antes dedicarle el tiempo debido y concentrarse en Israel.

“Todo el mundo está alerta para ese juego contra Puerto Rico. Será un juego decisivo. Habrá un ambiente único”, apuntó.