El cambio que llevó a las filas de los Mets de Nueva York al campocorto Francisco Lindor, y la firma de Yadier Molina con los Cardinals para regresar en 2021 a San Luis tras probar la agencia libre, fueron algunas de las transacciones recientes que han involucrado a las principales figuras puertorriqueñas del béisbol de Grandes Ligas.

A continuación un resumen de esas firmas, ya sea por agencia libre o en proceso de arbitraje, y los que estrenarán uniforme tras cambiar de equipo.

Francisco Lindor - [cambio de equipo]

Tal como se anticipaba desde hacía varios años, los Indians de Cleveland no esperaron a que el torpedero puertorriqueño se convirtiera en agente libre para perderlo sin obtener nada a cambio. De esa manera, antes de la temporada 2021, la que hubiera sido la última bajo contrato con los Indians, Cleveland lo cambió el 7 de enero a los Mets de Nueva York junto al lanzador venezolano Carlos Carrasco, por los jugadores de cuadro Amed Rosario y Andrés Giméndez, más los prospectos Isaiah Greene (guardabosque) y Josh Wolf (lanzador derecho).

Ocho días después, el 15 de enero, llegó a un acuerdo por $22.3 millones con los Mets, pues estaba en su último año de elegibilidad para arbitraje salarial pero no tuvo que llegar a vista por el pacto. De todos modos se espera que los Mets negocien un acuerdo multianual para retenerlo posterior al 2021.

Francisco Lindor, nuevo integrante de los Mets de Nueva York. (HONS)

Es el cuarto acuerdo de arbitraje más grande en la historia de MLB. El jardinero de los Dodgers de Los Ángeles Mookie Betts logró un pacto de $27 millones en en 2020 antes de estampar su firma en un contrato de $365 millones y 12 años. Siguen el antesalista Nolan Arenado con $26 millones en 2019 con Colorado y el también tercera base Josh Donaldson con $23 en 2018 con los Braves de Atlanta.

Antes de mudarse a Nueva York, Lindor ganó $17.5 millones con los Indians en 2020 para evitar arbitraje, un aumento de $7 millones con respecto al año anterior en su primer año de elegibilidad (10.5 millones). En seis años de carrera en las Grandes Ligas, Lindor suma 185 jonrones con promedio de .285. Suma dos Guantes de Oro y dos Bates de Plata en la Liga Americana y tiene cuatro apariciones en el Juego de Estrellas.

Carlos Correa - [arbitraje salarial]

Carlos Correa y los Astros de Houston, finalmente acordaron el salario para la temporada 2021 de las Grandes Ligas, al pactar por $11.7 millones. Así evitaron acudir a la vista de arbitraje, aunque inicialmente se habían pasado de la fecha límite del 15 de enero para llegar a un acuerdo. Originalmente, Correa exigía un salario de $12.5 millones, mientras que la organización le ofreció la suma de $9.75 millones. Al no concretarse un acuerdo, se estableció una fecha para una audiencia de arbitraje, pero a la postre la evitaron con el anuncio del pacto.

Carlos Correa evitó una audiencia de arbitraje con los Astros. (Ashley Landis)

Edwin Díaz - [arbitraje salarial]

El relevista puertorriqueño Edwin “Sugar” Díaz llegó a un acuerdo de $7 millones con los Mets de Nueva York evitando la audiencia de arbitraje, por lo que recibirá un aumento de $1.9 millones en comparación a los $5.1 que obtuvo en su primer año de elegibilidad. Díaz, de 26 años, tuvo una buena actuación en la campaña acortada de 60 juegos, al terminar con efectividad de 1.75, pese a que fue relevado de la posición de cerrador por el dirigente dominicano Luis Rojas. Salvó seis partidos pero falló en preservar cuatro delanteras.

Edwin "Sugar" Díaz irá a su tercera campaña con los Mets. (Archivo / AP)

Javier Báez - [arbitraje salarial]

El torpedero boricua de los Cubs de Chicago llegó a un acuerdo de un año y $11.6 millones para evitar una vista de arbitraje, en su tercer y último año de elegibilidad de dicho proceso. Será agente libre luego de la temporada 2021, si antes no consigue una extensión de contrato multianual. El pacto significa un aumento de $1.6 millones tras el acuerdo de 2020 de $10 millones para no ir a una vista. Báez, de 28 años, ha reiterado su deseo de permanecer en la franquicia donde ganó la Serie Mundial en 2016 y, según reportes, ha tenido conversaciones para una extensión de contrato, las cuales no han rendido frutos.

Javier Báez será elegible a la agencia libre a la conclusión de la próxima temporada.

José Berríos - [arbitraje salarial]

El abridor puertorriqueño José Berríos llegó a un acuerdo con los Twins de Minnesota de un año y $5.6 millones -más un bono por firmar de $500,000- evitando así una vista de arbitraje. Según mlb.com, los Twins pactaron con el bayamonés de 26 años desde el pasado 2 de diciembre. En 2020, Berríos activó el proceso de arbitraje en su primer año de elegibilidad, solicitando una paga de $4.4 millones. Tres árbitros del Departamento del Trabajo federal fallaron a favor de los Twins, quienes terminaron pagándole $4,025,000 al puertorriqueño.

El bayamonés José Berríos acordó su salario con los Twins antes del periodo de negociación en el proceso de arbitraje. (Jim Mone)

Berríos será agente libre finalizada la temporada 2022 y medios estadounidenses han señalado la posibilidad de que Minnesota le ofrezca una extensión al derecho dos veces Jugador Todos-Estrellas. Viene de registrar marca de 5-4 con 4.00 de efectividad en 12 aperturas durante la breve temporada de 2020.

Eddie Rosario - [agencia libre]

Luego de ser dejado libre sorpresivamente por los Twins de Minnesota, quienes declinaron hacerle una oferta y mucho menos llegar a vista de arbitraje con el jardinero guayamés, Rosario se convirtió en agente libre antes de tiempo y firmó eventualmente por un año y $8 millones con los Indians de Cleveland. Bajo condiciones normales, de haber firmado con Minnesota en su último año de arbitraje, Rosario era agente libre después de la campaña 2021.

Eddie Rosario fue dejado en libertad por Minnesota antes de firmar con los Indians de Cleveland. (Paul Sancya)

De todos modos su acuerdo con Cleveland será por una temporada, por lo que será agente libre una vez concluya el año. El jugador natural de Guayama y bateador zurdo da a la alineación de Cleveland una inyección de poder luego de la salida del campocorto puertorriqueño Francisco Lindor y del primera base Carlos Santana. Rosario, de 29 años, conectó 13 cuadrangulares con 42 carreras empujadas en 2020, pero en su última temporada completa antes de la pandemia, bateó .276 con 32 jonrones y 109 impulsadas en 2019.

Kike Hernández - [agencia libre]

El polifacético jugador del cuadro y los jardines Enrique “Kike” Hernández se convirtió en agente libre tras seis temporadas con los Dodgers de Los Ángeles, y justo después de ganar su primer anillo de campeón de la Serie Mundial. Llegó el 22 de enero a un acuerdo por dos años y $14 millones con los Red Sox de Boston. El versátil jugador de 29 años se suma a la franquicia donde su compatriota Alex Cora funge como dirigente y Christian Vázquez como receptor titular. En total participó en tres Clásicos de Otoño y fue integrante de la novena que ganó la pasada edición de la Serie Mundial al vencer a los Rays de Tampa Bay en la conclusión de la abreviada campaña en medio de la pandemia.

Kike Hernández jugará bajo la tutela de Alex Cora en Boston. (Eric Gay)

En 2020 no tuvo su mejor actuación cuando bateó para .230 con cinco cuadrangulares y 20 carreras remolcadas, pero su guante lo hacía un atractivo jugador en la agencia libre, y sobre todo por las múltiples posiciones que puede jugar. El mejor ejemplo son los $14 millones que recibirá de los Red Sox a pesar de que no irá a una posición fija.

Víctor Caratini - [cambio de equipo]

El receptor Víctor Caratini fue incluido en el cambio en el que los Padres de San Diego recibieron de los Cubs de Chicago al cotizado lanzador japonés Yu Darvish. Caratini y Darvish fueron compañeros de batería en los Cubs y el propio tirador derecho pidió que el boricua fuera incluido en la transacción antes de aceptar el cambio. Par de semanas después, en su primer año de elegibilidad para arbitraje salarial, llegó a un acuerdo evitando llegar a vista, por $1.3 millones por la temporada 2021.

El coameño Víctor Caratini fue canjeado a los Padres de San Diego como parte de la transacción por Yu Darvish. (Archivo / AP (Custom credit))

Alex Claudio - [agencia libre]

Al igual que en el caso de Eddie Rosario con los Twins, el lanzador relevista zurdo vivió lo mismo cuando los Brewers de Milwaukee lo dejaron libre sin hacerle oferta y evitando llegar a una vista de arbitraje. En otras palabras se convirtió en agente libre antes del tiempo. Poco después consiguió firmar por una campaña y $1,125,000 con los Angels de Los Ángeles. Con Milwaukee, Claudio tiró dos campañas, incluyendo la acortada de 2020, cuando acumuló marca de 0-0 y un salvamento en 20 salidas, con 4.26 de ERA en 19 entradas de labor en las que ponchó a 15. El jugador de siete temporadas, jugó sus primeras cinco en las Mayores con los Rangers de Texas.

El relevista boricua Álex Claudio llegó a un acuerdo con los Angels. (Archivo / AP)

Yadier Molina - [agencia libre]

El veterano receptor puertorriqueño no consiguió el esperado contrato por dos temporadas, pero cumplió en parte su deseo de regresar a San Luis tras probar la agencia libre. El cátcher doradeño, ganador de nueve Guantes de Oro y cuatro de platino ha jugado toda su carrera con los Cardinals (17 temporadas), y probó la agencia libre al concluir al acortada campaña de 2020. Tras negociar con varios equipos, pactó este pasado lunes por un año y $9 millones. Sus planes originales al entrar en la agencia libre era un pacto por dos campañas con San Luis para así retirarse. Un día después de anunciarse el pacto Molina habló con la prensa de Puerto Rico y no dio por seguro que se retirará al concluir el 2021.

Yadier Molina está de regreso con los Cardinals de San Luis.

Otras movidas

El receptor Michael Pérez fue colocado en la lista de waivers por los Rays de Tampa Bay luego de llegar a la Serie Mundial y perder ante los Dodgers de Los Angeles, y de inmediato fue reclamado a principios de noviembre por los Pirates de Pittsburgh.

En tanto, dos jugadores de ascendencia puertorriqueña también acapararon titulares en días recientes. Primero, el patrullero George Springer pactó el mes pasado por un acuerdo multianual de seis temporadas y $150 millones con los Blue Jays de Toronto, luego de salir de los Astros de Houston vía agencia libre; y luego el tercera base Nolan Arenado fue canjeado en un sorpreviso movimiento a los Cardinals de San Luis desde los Rockies de Colorado. Se trata de un ganador de ocho Guantes de Oro como el mejor antesalista de la Liga Nacional.

Por otro lado, el lanzador derecho Yacksel Ríos y el jugador de cuadro y patrullero Andrew Velázquez firmaron contratos de liga menor con Tampa Bay y con los Yankees de Nueva York, respectivamente, por lo que también cambiarán de uniforme en 2021.